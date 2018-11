Cae de puente camión con juarenses; 7 muertos

Ciudad Juárez— La volcadura de un autobús de pasajeros que salió de Ciudad Juárez rumbo a Poza Rica, Veracruz dejó la madrugada de ayer al menos 7 personas muertas y unos 14 lesionados en el municipio de Montemorelos, Nuevo León.De acuerdo con reportes de autoridades, la unidad de la empresa Omnibus de México cayó de un puente en la carretera Nacional, en el tramo Linares-Montemorelos, a la altura del kilómetro 194, en la comunidad El Coyote.La Cruz Roja habría trasladado al menos 10 heridos graves a hospitales locales de Montemorelos y Allende.Según las primeras indagatorias, la unidad se precipitó desde una altura de 10 metros en el puente El Encadenado.El accidente fue reportado a las 4:40 horas y movilizó a cuerpos de rescate y paramédicos de Cruz Roja.Familiares de las personas lesionadas en el accidente acudieron ayer a las instalaciones de la empresa Ómnibus de México para pedir el traslado con sus familiares.Ricardo Mendoza, gestor jurídico de la empresa Ómnibus de México, comentó que acudieron a las instalaciones familiares de cuatro lesionados, a quienes se les brindó de manera gratuita el pasaje.El autobús con número económico 5010 viajaba hacia Poza Rica, Veracruz con 35 personas, de las cuales siete fallecieron.De Ciudad Juárez salieron 13 personas y ocho resultaron heridas, pero aún Mendoza desconoce si algunos de los pasajeros bajaron en alguna otra ciudad.Bertha Vargas, familiar de Martín Espejo, de 80 años y Antonia Mendiola, de 70 años, comentó que la única información que tiene es que su tío Martín está hospitalizado en Monterrey, en la clínica 21 del Seguro Social, pero de Antonia se desconoce en dónde se encuentra.Vargas dijo que en la empresa de autobuses le dijeron que aún no tienen información sobre el paradero de su tía, y ya han llamado a diversos hospitales pero no han conseguido ubicarla.Vargas comentó que un familiar viajará a Monterrey para estar al pendiente de la situación y los viáticos serán por cuenta de la empresa de autobuses.“Nos enteramos por mi suegra que nos llamó, nos dijo que fue un accidente fuerte, con muchos lesionados, ella iba a Tuxpan, ahora está en un hospital y con las piernas facturadas, pero aquí no nos dan informes”, señaló Luis Méndez, uno de los familiares que acudió ayer a la Central Camionera a pedir informes.La suegra de Méndez, Nohemí Cruz Andrade, presenta fracturas en ambas piernas y clavícula.El gestor jurídico de la empresa dijo que era probable que una plataforma que se encontraba dentro y a un lado de la en la carretera fue lo que ocasionó el accidente, sin embargo, todavía no tiene la información exacta.Mendoza dijo que desconoce si las 13 personas que partieron hacia Poza Rica, Veracruz son originarias de Ciudad Juárez.Comentó que no cuenta con datos para establecer si las personas que fallecieron en el accidente son del grupo que salió de esta ciudad.Hasta el momento, también se desconocen los nombres de los choferes y su estado de salud, agregó Mendoza.En cuanto a los lesionados, dijo que a algunas personas ya se les está dando al atención médica, algunas de ellas están delicadas y otras no tan graves, pero no precisó el tipo de lesiones, ni el estado de salud de cada uno de los afectados.Los nombres de las personas que salieron de esta ciudad fueron: José Vargas Manríquez, Obdulia Pérez Hernández, José Sánchez Martínez, Cecilia Vázquez Juárez, Oscar Benjamín Hernández, Idolina González Martínez, Julio César Herrera López, Nohemí Cruz Andrade, Rosa Isela Meneses, Antonia Mendiola, Martín Espejo e Ismael Cortés.Los probables fallecidos son Leonor Armendáriz, Edwin Córdova, Fátima Córdova, Verónica González, Denisse Castillo, Zabdi Paur Guerrero y Lucio Perales. (Con información de Daniel Domínguez / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.