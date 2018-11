Ciudad Juárez— Desde pequeña, Aileen Patricia Jiménez pensó en ayudar a niños con discapacidad y de escasos recursos; llevarles juguetes, abrigo y ropa. Una promesa que ha podido cumplir a pesar de enfermar de cáncer a los ocho años.La niña fundó la asociación civil “Abriendo Caminos de Amor” a través de la que, con el apoyo de diversas organizaciones, ayuda a los que más lo necesitan.“Luego de que el médico le dijo que le quedaba poco tiempo de vida, Aileen pidió a los niños de la asociación que escribieran un deseo en una cartita, porque ella al salir del hospital se los iba a cumplir y así fue”, narró Patricia Espinoza, madre de la adolescente que ahora tiene 15 años.A pesar de que el 7 de agosto fue intervenida en el hospital, el 23 regresó con el apoyo de muchos padrinos, para cumplir los deseos de aquellos niños. Cunas, andadores, sillas de ruedas, muletas y ropa, es algo de lo que entregó en aquella ocasión para los menores.El cáncer que padeció ha cedido, pero le ha dejado secuelas como convulsiones repentinas, baja visión y pérdida de memoria temporal. Han pasado ya nueve años desde que pidió por primera vez el apoyo de la ciudadanía con donaciones para niños con discapacidad, bajo el nombre “Ayuda a Ayudar”.Este año el objetivo es apoyar a niños de los Centros de Atención Múltiple con discapacidad 27, 43, Chaveña, 7012, Hermanos Escobar y a diferentes colonias vulnerables, misión para la que ahora busca padrinos que deseen apoyarla a lograrlo una vez más.La adolescente expuso que al inicio todos los apoyos fueron entregados en CAMS, USAER y en los kilómetros, pero desde el 2012 la dinámica cambió, ahora visita a los niños para recibir cartas que hacen a Santa Claus, y les cumple sus deseos, desde balones de futbol, muñecas, mochilas, hasta calcetines y cinco pesos para un burrito, ella siempre regresa para cumplirlos.En 2017 la asociación de Aileen dio apoyo a mil 500 menores con alguna discapacidad, gracias a la ayuda de padrinos que donaron su tiempo y corazón para comprar esos regalos.Cada año esta asociación realiza posadas decembrinas para que los niños convivan y pasen un rato entre risas, amor y felicidad, compartiendo en familia.Otro de los objetivos es apoyar a los familiares de los pequeños con algún padecimiento, a las mamás se les regala un día de spa y a los hermanos menores de edad, también se les da un juguete, a fin de retribuir algo de lo que ellos sufren al pasar por difíciles situaciones.“A los 14 años, gracias a Dios me quitaron el catéter. La asociación empezó mucho antes de que me detectaran eso, porque fue una ilusión mía. Desde pequeña he querido también estudiar para doctora, y ahorita creo que me ayudó mi cáncer a definir mi carrera; quiero estudiar oncología pediátrica”, expresó.“Ellos (los niños) me dieron mucho ánimo, me demostraron que nunca hay que rendirnos, que si seguimos luchando podemos vencer todas las cosas y más que nada estar unidos tanto nosotros como las familias”, dijo.

