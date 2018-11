Modesto no halla novia

Ciudad Juárez— A dos meses de que directivos del Parque Central Poniente en conjunto con veterinarios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) iniciaron la búsqueda de una jirafa hembra que fuera la novia de Modesto, no han tenido éxito.Gabriel Pérez Campoy, director del parque dijo que al no encontrar otro ejemplar el proyecto fue detenido.Explicó que pese a las peticiones que se hicieron para obtener una jirafa en comodato o en venta, no hubo respuesta positiva.Se envieron solicitudes a los estados de Puebla, sus alrededores y a la Ciudad de México, “en ningún zoológico manifestaron interés ni se dio respuesta a la solicitud”.También mencionó que uno de los motivos por los que se puso en pausa esta tarea fue el cambio de los directivos de Ciencias Veterinarias en la UACJ, ya que eran quienes llevaban el control y el análisis de los reglamentos y peticiones a nivel nacional.“Se perdió toda la relación con eso”, expresó, y comentó que se esperará la entrada del próximo año para comenzar en enero a entablar relación con el nuevo personal de Ciencias Veterinarias y poner nuevamente el proyecto sobre la mesa.Finalmente, puntualizó que fueron 14 zoológicos donde se buscó a la pareja de Modesto, pero insistió que por el momento ya no se trabaja en el tema.Eduardo Pérez Eguía, docente de veterinaria en la UACJ, informó que la búsqueda fue exhaustiva, durante tres meses, en toda la república sin una respuesta favorable.“Resulta que realmente allá en México nos confirmaron que no hay ninguna disponible, entonces por lo pronto no se va a hacer nada, vamos a esperar a que haya algo que esté disponible a la venta”, señaló.Mencionó que personal se documentó en relación a los lineamientos para el traslado de esta especie pero al no encontrarla se detuvo también la lectura de reglamentos, y comentó que el plan ahora sería esperar y que se establezca contacto con los nuevos directores.“Ya no me corresponde a mí, al nuevo director sería cuestión de platicar con él para ver qué pudiera hacer o qué planes tiene él”, concluyó.