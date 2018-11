Ciudad Juárez— Con sólo dos funcionarios adicionales (para completar 17), el Fideicomiso de Puentes Internacionales de Chihuahua atenderá casi 20 mil transacciones de cobro diarias en los diversos cruces de la ciudad durante el Día de Acción de Gracias y el “Viernes Negro”, dio a conocer Andrés Morales, director de esta dependencia estatal.A lo anterior se le suma la ralentización de los tiempos de cruce generados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) luego de que dicha oficina destinó personal a Arizona y California a manera de apoyo por la caravana migrante, quedándose con el mínimo indispensable.“A lo más que hemos nosotros podido llegar es a solicitarle al Dirección de Tránsito mayor vigilancia en las zonas municipales porque realmente es un caos vial de conductores que se meten a las filas (…) Realmente sí hay momentos muy caóticos cuando la línea es muy larga, y desgraciadamente para nosotros no hay una injerencia de nuestra parte. Es decir, no tenemos una autoridad en la materia en esas zonas”, mencionó Morales.El funcionario agregó que, por la falta de personal de CBP, las revisiones serán más lentas y los tiempos de espera aumentarán: “Hemos tenido reportes, en horas pico, de hora y media o hasta 2 horas en Zaragoza, y no son tiempos que se venían registrando en las últimas fechas”.De manera cotidiana —previo a las celebraciones de la época— cruzan diariamente entre 16 y 18 mil personas a la vecina ciudad. En esta temporada, la cifra aumenta hasta 20 mil personas, refieren datos proporcionados por el Fideicomiso.Por el día de asueto, cientos de personas aprovecharon la mañana para trasladarse a El Paso, saturando los tres puentes internacionales y el cruce de Santa Teresa.Por ello, agentes de la Dirección de Tránsito implementaron un operativo en las inmediaciones de cada uno, para evitar problemas con los conductores.La fila por el puente Santa Fe llegó hasta la avenida 16 de Septiembre y Ramón Corona.En el puente Libre alcanzó hasta la avenida Abraham Lincoln, antes de llegar a las oficinas del Estado y en el Zaragoza hasta la avenida Ramón Rayón y Waterfill, atrás de la curva.Los tiempos de espera para cruzar a El Paso se incrementaron desde la semana pasada debido a medidas de seguridad del CBP.

