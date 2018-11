Ciudad Juárez— Un hombre fue sentenciado a 10 años de cárcel y a pagar diez mil pesos como reparación del daño, tras aceptar que violó a su hija biológica de ocho años de edad cuando se quedaba al cuidado de ella mientras la madre laboraba en una maquiladora.La coordinación del Ministerio Público (MP) de la Fiscalía de Género se negó a autorizar una reducción en la pena al responsable Carlos Elías Montoya Acosta, debido a las lesiones que le ocasionó a la víctima.Sin embargo, él aceptó ser condenado a través de un procedimiento abreviado y renunció a su derecho a exigir un juicio oral. El abreviado es una salida que acelera la finalización de los procesos penales y como atractivo ofrece a los justiciables una reducción del castigo sobre la pena mínima prevista para el delito.La violación por la cual Montoya Acosta fue condenado a permanecer 10 años encarcelado, ocurrió el 6 de julio del 2017 en el interior de una casa que carece de nomenclatura pero cercana a las calles Asnos y Novillos de la colonia Ampliación Felipe Ángeles.La menor le contó lo sucedido a una tía y ésta le informó a la mamá de la niña quien a su vez habló con la pequeña para pedirle que le contara qué había ocurrido y después de escucharla se presentó a interponer la denuncia penal.“Me quedé con mi papá ahí en la casa, en cuanto vio que ella se fue me acostó en el sillón y me empezó a tocar todo mi cuerpo, me quitó mi ropa…”, declaró la víctima de identidad reservada y quien precisó que Carlos Elías no la amenazó sólo le ordenó que no le dijera nada a la madre y le afirmó se trataba de un juego.La víctima también señaló ante el MP que su padre la había atacado otras dos ocasiones.En el informe médico elaborado por una perito adscrita a la Fiscalía de Género se documentó que la víctima presentó datos compactibles con una penetración y lesiones de gravedad en sus áreas íntimas. En el peritaje en materia de psicología se determinó que la niña sufre una afectación emocional grave y requiere un mínimo de 48 sesiones de terapia psicológica.Los hechos se clasificaron como violación con penalidad agravada, la calificativa se refiere al lazo de consanguinidad que une al hoy sentenciado con la víctima.El procedimiento abreviado fue autorizado el viernes pasado por la jueza de Control Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales y también ese día la resolutora emitió el fallo condenatorio y la sanción.En un juicio oral el castigo que podría haber impuesto un Tribunal de Enjuiciamiento a Carlos Elías Montoya estaría en el rango de los 10 a los 33 años de cárcel, y la víctima hubiera sido llamada a declarar para que narrara los hechos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.