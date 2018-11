Impunidad causa peleas en puentes, afirman

Ciudad Juárez— Las agresiones entre usuarios de los puentes internacionales es un reflejo de la frustración en el ciudadano por la impunidad que prevalece en la ciudad, consideró el psicólogo Óscar Esparza del Villar.“La percepción de la gente es que hay impunidad y como hay impunidad el ciudadano decide tomar justicia por sí mismo”, explica.En los últimos meses, a través de las redes sociales se han difundido un sinnúmero de agresiones entre usuarios de los puentes de cruce internacional. Los hechos se han derivado al “ganar” el paso entre automovilistas.El ser humano es agresivo, tiene un instinto agresivo y es importante reconocerlo, a nadie le gusta dejarse, a todos nos gusta defendernos cuando sentimos que alguien está abusando de nosotros, plantea el especialista.El archivo periodístico establece que el diariamente cruzan aproximadamente 22 mil usuarios por los puentes internacionales entre Juárez y El Paso, Texas.“Antes la gente (que se molestaba porque se metían a la fila) usaba el claxon, a la mejor lanzaba un grito o alguna señal con alguna parte del cuerpo, pero hoy la gente se está desesperando; está pasando los niveles de expresión a este enojo y está bajándose de sus carros y golpeando a los autos y a las personas”, expone.“Y si lo ponemos en contexto con los miles de personas que pasan los puentes diariamente, la gran mayoría no se baja y ni golpea. Los que sí se bajan son una minoría y se debe a varias cosas: hay una frustración, un sentimiento de prisa y de injusticia al sentir que alguien se está metiendo a la fila y nadie hace nada al respecto”, precisa Esparza del Villar.Este enojo genera una reacción violenta.“Lo que hacen es bajarse y hacer justicia por su propia mano, realmente la gente que se baja siente que se va a defender de una injusticia. Es como el bullying, al niño le dices ‘si a ti te hacen algo te tienes que defender, no te dejes’, así pasa en los puentes y lastimosamente algunos recurren a la violencia”, menciona.Lo grave es que es un problema cultural que se agudiza en la frontera, que alguna vez fue considerada la ciudad más violenta del mundo y que padece altos índices de impunidad, explica.“Vivimos en una cultura donde si matan, la autoridad no captura a los probables responsables por lo general y pasan los años, entonces, los conductores molestos porque se meten a la fila y le ganan su lugar ahora se bajan, golpean y no pasa nada”, explica el psicólogo.Las violencias que se viven diariamente en los puertos fronterizos ahora son más expuestas debido al uso común en las redes sociales.¿Cómo prevenir esto? Que la infraestructura de los puentes se hiciera para que los usuarios no invadan los carriles o que alguna autoridad esté vigilando permanentemente y evitar este tipo de actos.Durante este pasado fin de semana y durante la temporada navideña, la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) anunció que reforzará su presencia en los puentes internacionales, con el objetivo de guardar el orden ante el aumento de usuarios por la época decembrina y el cierre de líneas para cruzar al vecino país.“Esta medida evitará que los guiadores intenten ingresar a las filas por lugares indebidos, y con ello peleas derivadas de este acto”, considera el director de Tránsito, Sergio Almaraz.

