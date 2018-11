Ciudad Juárez— El anuncio de que un centro comercial reactivará el cobro de estacionamiento a sus clientes avivó las discusiones sobre una legislación que desde hace más de dos años prohíbe a los establecimientos cuotas para los usuarios en Ciudad Juárez.El 14 de abril de 2016 entró en vigor el Reglamento para la Operación de los Establecimientos Públicos y Privados en Juárez, ordenamiento municipal que establece que los centros comerciales deberán ofrecer aparcaderos de forma gratuita.“Aquellas áreas (los estacionamientos privados) destinadas a la guarda de vehículos en todo tipo de unidades habitacionales, comerciales (…) será otorgado de manera gratuita”, refiere el artículo 4 de dicho reglamento.Tras la medida, 27 negocios tramitaron amparos en contra del ordenamiento, que fue incluido después en la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua, en una reforma de enero de 2017.“Lo relativo a la construcción y operación de los estacionamientos de las Tiendas Departamentales y Centros Comerciales, a efecto de que estos se ofrezcan de forma gratuita y cumplan con las normas técnicas que para tal efecto se expidan”, indica la Ley en el inciso F del artículo 10.Aunque algunos amparos han sido ganados, la postura del Municipio ha sido siempre la de evitar que regresen los cobros a los usuarios de los centros comerciales de la ciudad.En abril de 2017, Plaza Sendero Las Torres reculó en la decisión de reiniciar con las cuotas en estacionamientos, después de haber ganado un amparo y de avisar de la decisión a sus clientes y locatarios, quienes se mostraron en contra de la medida, al igual que legisladores y dirigentes empresariales.Sobre la decisión anunciada por el centro comercial Las Misiones de reiniciar con sus cobros a partir del día 26 del presente mes, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Juárez mencionó que su postura es en contra de dicha imposición.“Ellos ganaron el amparo, por supuesto. Entonces, ahí estamos viendo cómo se puede hacer para que no se excedan con el cobro pero no estamos de acuerdo, así en concreto. No se nos hace correcto que empiecen a cobrar otra vez… Esa es una posición de cada centro comercial. Nosotros no podemos obligarlos tampoco a que no lo hagan”, dijo el director de la Canaco.Agregó: “Vamos a tener una junta con ellos (con los directivos de Las Misiones)… Por lo que yo entiendo es el jueves o el viernes de esta semana. Todavía estamos viendo porque vienen personas de afuera. Estamos tratando de llegar a un acuerdo con los precios. En concreto la Cámara no está de acuerdo”.Mientras que Eduardo Ramos, presidente de Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Juárez, refirió que sí están de acuerdo con los cobros, siempre y cuando éstos no sean lascivos contra la economía familiar.“Lo que lesionó la economía fueron los altos cobros, no el hecho de que cobraran, porque son cobros que lesionan la economía familiar. El problema no es que cobren, el problema es que es un cobro lascivo, arbitrario y alto. Creo que sí hubo seguridad nada más que se puso encima el tema lucrativo porque el cobro era demasiado alto”, dijo Ramos.Continuó: “Cuando empezó (a cobrar Misiones) muchos vehículos se estacionaban en las banquetas (de las vialidades Teófilo Borunda y Paseo de la Victoria) porque cobraban muy alto. Cobraban por hora. Después se hizo un cobro básico de 3 horas. Entonces esos vehículos ya se metieron a estacionarse adentro (…) En el caso del amparo pues no hay una regulación de cuánto es el mínimo que tienen que cobrar. Hasta les tienen miedo [las personas]”.El presidente de la Coparmex refirió que sería más conveniente que los centros comerciales adoptaran medidas como las que emplean centros comerciales norteamericanos para costear la seguridad de los vehículos de sus clientes.“Cualquier centro comercial que está en El Paso tiene patrullas que están haciendo rondines en los estacionamientos, pagados por los mismos locatarios. El cliente no paga al estacionamiento pero adquiere bienes en el centro comercial. En la renta que le cobran a cada uno de los locatarios va un cobro incluido por el servicio de vigilancia en el estacionamiento. Entonces, este servicio es en beneficio del cliente y en consecuencia del locatario”, puntualizó el empresario.Un recorrido realizado por El Diario pudo constar que algunos centros comerciales –a pesar de no estar cobrando– aún poseen la maquinaria o infraestructura de cobro de aparcamiento. En óptica de Ramos, no se trata de que tengan la idea de volver a cobrar, sino que quitarlas representaría costos.“El hecho de quitar la infraestructura manda dos señales: una señal, la manda a los posibles delincuentes porque ven más libre el camino, y la otra señal es que tiene un costo económico el quitarla. Todos los comercios quieren asegurarse de que sus clientes se sientan seguros cuando van a comprar”, puntualizó.No únicamente en Chihuahua se han presentado situaciones similares puesto que el 10 de julio del presente año, en Querétaro, fue clausurado el estacionamiento del centro comercial Antena Lifestyle Center debido a que incumplió diversos ordenamientos.El 18 de mayo fueron temporalmente clausuradas las plumas en Plaza Fiesta, centro comercial en Mexicali, ya que –según información periodística– no estaban registrados, no contaban con seguro de daños, seguridad y no respetaban los 20 minutos de cortesía.