Ordenan investigar al MP por negar fianza

Ciudad Juárez— Un Tribunal de Control ordenó que Asuntos Internos de la Fiscalía estatal inicie una investigación por la negativa del Ministerio Público (MP) de imponer una garantía económica a un conductor que chocó un automóvil propiedad de una agente del MP.El viernes pasado José Jesús Peraza Ochoa sufrió un shock diabético, se desmayó e impactó su carro contra el automóvil modelo 2018 de la fiscal Cynthia Irasema Otero Caballero, en el estacionamiento público adyacente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Norte.El accidente vial sucedió alrededor 14:40 horas cuando Peraza Ochoa encendió una camioneta Subaru modelo 99 sin placas y casi de inmediato quedó inconsciente, perdió el control del volante y colisionó su vehículo contra una Nissan Versa con matrículas EMX-3206 del Estado de Chihuahua.El conductor decidió esperar durante casi cuatro horas a la afectada, hasta ese momento no sabía quién era el propietario. Al llegar la servidora pública decidió hablar a la compañía aseguradora y entre ella y el representante de la empresa calcularon los daños en 80 mil pesos, aunque luego un perito estatal determinó que el detrimento causado ascendía a 44 mil pesos, y se formalizó la detención.Después la coordinadora de agentes del MP, Monserrat Robles, se negó a que el presunto responsable depositara una garantía económica ante la representación social para recobrar su libertad y decidió judicializar el asunto, informó Rolando Valerio García abogado defensor de Peraza Ochoa.El litigante señaló que se trata de un delito menor e imprudencial y la ley permite que se deposite una garantía económica para llegar a un acuerdo y evitar la detención de los responsables.Ayer Peraza Ochoa fue presentado a la jueza de Control Rocío González Lara, quien determinó que no era necesaria ninguna medida cautelar. Únicamente le preguntó al guiador si prometía someterse al proceso penal y él asintió.La jueza ordenó la libertad de Peraza Ochoa y también giró oficios para que al Departamento de Asuntos Internos de la FGE que inicie una investigación para determinar porque el MP se negó a fijar una fianza y a permitir la libertad. La resolutora indicó que si el MP se negara a esta salida de 30 a 40 casos serían turnados cada semana al Tribunal de Control por lo que asumió que la negativa está relacionada con el cargo público que ostenta la parte afectada.Antes de que terminara la audiencia José Jesús sufrió otra crisis diabética debido a que durante las horas que permaneció detenido sólo en una ocasión se le suministró insulina y él requiere una dosis diaria, cada mañana.“El señor Peraza padece hipertensión arterial y diabetes. El viernes en la noche la familia de él y yo llevamos insulina para que se le suministrara, no se nos permitió pasar y dejamos el medicamento con una guardia pero no se le aplicó, el sábado regresamos y nos dimos cuenta de esa omisión y pedimos que le fuera suministrada y se hizo. Pero a partir de ese momento ya no recibió su medicina y al estar en la audiencia volvió a sentirse mal. El personal médico de la Fiscalía y del Cereso 3 de Ciudad Juárez omitieron proporcionarle la insulina que él necesita a diario”, denunció el defensor.Ayer la jueza ordenó que un médico del Cereso 3 de Ciudad Juárez fuera enviado a la octava sala donde se desahogaba la diligencia, para que atendiera la emergencia.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.