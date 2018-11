Suman 9 ataques contra CES

Ciudad Juárez- El noveno ataque dirigido contra elementos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) en esta ciudad se registró ayer poco después del mediodía en el cuartel de la corporación ubicado sobre el Eje Vial Juan Gabriel y Sanders, donde no se reportaron agentes caídos ni lesionados.Es la cuarta ocasión en un mes que el edificio de la CES en Juárez es atacado con armas de alto poder. Según las fechas documentadas las agresiones ocurrieron el 16 y 19 de octubre y el 5 y 19 de noviembre.Desde un vehículo en movimientos desconocidos dispararon ayer un arma automática de alto poder cuyas balas se incrustaron en las paredes y en el barandal metálico del edificio de la CES, así como en un camión blindado estacionado de forma permanente en la entrada principal para cubrir la caseta de vigilancia.Los proyectiles alcanzaron dos vehículos particulares que pasaron por el lugar en el momento de la agresión, según el reporte oficial.Al menos 30 casquillos se lograron ver regados por la avenida, presuntamente de calibre .223 disparados de un rifle AR-15.Otra decena de casquillos percutidos se observó dentro de las instalaciones cerca de la entrada, que al parecer corresponden a las armas oficiales que fueron accionadas para repeler el ataque.Agentes ministeriales y de la Policía municipal encabezados por el secretario Ricardo Realivázquez Domínguez emprendieron un operativo inmediato sin que se lograra la captura de los responsables.Elementos de Tránsito cerraron la circulación del Eje Vial Juan Gabriel por espacio de dos horas, desde la avenida Sanders hasta el semáforo del cruce con la calle Plan de Ayala, para que los peritos forenses colectaran la evidencia balística.En el lugar los agentes reportaron que no hubo elementos ni personas lesionadas. Sin embargo había tensión entre los oficiales por conocer los detalles del vehículo usado por los agresores, que se perdió entre los automovilistas que a esa hora circulaban por el Eje Vial, a espaldas del estadio de beisbol Juárez.En la radiofrecuencia oficial se escuchó que los atacantes iban a bordo de un auto Mustang y una camioneta Ram en color negro.Sobre la calle Federico Allende, cerca del mercado de Los Cerrajeros, se reportó la localización de una camioneta con orificios de bala que fue asegurada para investigación.Sus ocupantes, una pareja de esposos, dijeron a la Policía que pasaron por el Eje Vial al momento de la agresión y su vehículo fue alcanzado por las balas, aunque ellos salieron ilesos.Mencionaron que se detuvieron hasta llegar al mercado y reportaron el incidente a los agentes de una unidad oficial.Otra camioneta van Econoline fue localizada con impactos de bala en el estacionamiento del centro comercial Soriana Sanders y se tomó como parte de la evidencia, informó la Fiscalía estatal.Los ocho ataques anteriores contra esa corporación fueron adjudicados por la Fiscalía al presunto líder de “La Línea” René Gerardo Garza Santana, “El 300” pero éste fue detenido la primera semana de mes noviembre en la ciudad de Chihuahua y se encuentra recluido en el Cefereso de Guanajuato.Hasta ayer no hubo pronunciamiento oficial que hablara de la presunta autoría del atentado numero 9 contra elementos de la CES. Oficialmente la corporación ha comunicado en ocasiones anteriores que los ataques son en represalia “por el trabajo realizado contra bandas criminales”.Las otras agresiones aquí contra elementos de esa corporación fuera de su sede ocurrieron los días 17, 18, 20 y 22 de octubre y el 6 de noviembre con saldo de un oficial muerto, según archivos periodísticos.Las investigaciones sobre el último evento continuaban ayer, pero no hubo personas detenidas, según informó la Fiscalía Zona Norte. (Staff / El Diario)

