Ciudad Juárez— Por sus condiciones económicas y de frontera, Ciudad Juárez fue un sitio clave en el movimiento revolucionario de 1910, relató Ricardo León, historiador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).“Juárez se convirtió en punto de contrabando de armas para los ejércitos revolucionarios. El Ejército federal podía adquirir armas legalmente, pero los revolucionarios compraban armas de contrabando que pasaban por Juárez”, dijo.Reseñó que el cruce de las armas se hacía por el desierto o por las montañas, pero aquí se hacían las negociaciones.A pesar de que había un descontento generalizado, esta frontera sufrió el impacto revolucionario casi seis meses después de que inició el movimiento el 20 de noviembre de 1910.El historiador dijo que debido a su importancia el cuartel del Ejército federal en Juárez estaba muy reforzado, por lo que los grupos paramilitares tuvieron que esperar a estar más fortalecidos antes realizar alguna confrontación aquí.“No era un movimiento único (de revolucionarios), eso también hay que tenerlo muy claro, por eso luego hay muchos jefes, porque son muchos movimientos que se van a ir juntando. Por una parte está la gente que piensa construir un país nuevo, y están los otros que piensan aprovechar el movimiento nada más para ver qué agarran”, relató.León agregó que el contrabando fronterizo ha sido una actividad tradicional desde tiempos de la colonización española, por lo que en esta frontera se negociaban las transacciones de armamentos.El contexto que afrontaban los juarenses, mencionó, no era nada sencillo.“Hubo una serie de movimientos económicos, propios del capitalismo a nivel mundial, que causaron la baja de poder adquisitivo y la no apertura de nuevas fuentes de empleo. La situación económica era muy grave, además de que hubo varios años de sequía. Entonces, en términos generales, la situación era mala”, dijo el historiador.A eso hay que agregarle la negativa de Porfirio Díaz a abandonar la presidencia, la reelección y lo que llamaron el fraude electoral de 1910. “La gente estaba muy enojada”.“Con el (grupo revolucionario) que les dio mayor esperanza con ése se fueron. No tenían nada qué perder, por eso se van a ver qué agarran. Están luchando en la Revolución y no saben por qué están ahí en términos sociales y políticos, pero saben que tienen que seguir luchando y matando para ver qué agarran”, destacó León.Los revolucionarios derrotaron en esta frontera a los federales el 11 de mayo de 1911. En perspectiva del historiador, desde ahí radica la importancia de Juárez.“El Gobierno de Díaz manda a gente para negociar en Ciudad Juárez la rendición del Ejército federal y la renuncia al puesto. Por ese triunfo de mayo de 1911 hacen que se firmen los Tratados de Ciudad Juárez, donde se establece por fin la rendición y la renuncia de Porfirio Díaz”, dijo.No es lo único que aconteció en la ciudad en la época, pero es lo más importante dentro del movimiento revolucionario.“Luego comenzaría una danza de luchas tremendas”, finalizó.

