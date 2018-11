Masacran a familia; mueren tres

Ciudad Juárez— “Fue muy espantoso, aquí sacaron a ella toda ensangrentada; todo esto se llenó de ambulancias y policías”, dijo ayer uno de los vecinos de la calle Terreros, localizada a una cuadra al norte del bulevar Zaragoza y Durango, donde dos hombres y una adolescente que habitaban una casa contigua fueron acribillados a balazos al interior de su vivienda y perdieron la vida durante la madrugada.También en el saldo oficial del incidente, ocurrido a la 1:00 horas del domingo, un niño de 13 años quedó lesionado de bala en el abdomen y su estado es grave, reportó la Secretaría de Seguridad Pública municipal, luego de anunciar que detuvo a dos de los presuntos responsables de la agresión.Vecinos del lugar dijeron ayer que la vivienda donde ocurrieron los hechos estuvo abandonada por varios años y que las víctimas habían llegado apenas tres meses antes y no tenían relación vecinal con los residentes de la colonia 15 de mayo, la mayoría maestros.De acuerdo con los testigos la tranquilidad de la calle donde han vivido por varios años se quebrantó con el estruendo de sendos balazos y gritos que provenían de la casa de los nuevos vecinos.La Policía informó en un boletín de prensa que dos hombres habían ingresado a la vivienda de las víctimas y comenzaron a disparar en contra de los ocupantes.Tras atender los reportes de auxilio de los vecinos la Policía informó que encontró en el lugar a dos hombres que no contaban con signos vitales. Ambos vestían pantalón de mezclilla y chamarras; sólo a uno de ellos se le identificó con el nombre de Daniel.La menor de 17 años fue localizada en pijamas herida gravemente por lo que una ambulancia la trasladó a un nosocomio, donde al llegar se reportó sin vida debido a las heridas de bala que recibió.La adolescente fue identificada extraoficialmente en el hospital como María Fernanda Acosta Hernández, cuyo cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.Del lugar de los hechos otra ambulancia trasladó al menor de 13 años en estado grave a un hospital, informó la SSPM. De forma extraoficial se le identificó con el nombre de Ángel.La Policía municipal informó más tarde que había capturado cerca de la escena a dos hombres, presuntos responsables de la agresión, a quienes no se les encontraron las armas.Fueron identificados como, Miguel S. G. de 27 años y Gustavo R. de 37 años, a los cuales se detuvo por señalamientos de testigos, a uno de ellos mientras se escondía y otro al momento de trepar varias azoteas, según se informó.Los dos fueron puestos a disposición de la Fiscalía para que sean investigados y se determine el móvil de los hechos, se dio a conocer.Ayer los residentes de la calle Terreros se mostraron consternados por los hechos. Dijeron que la mayoría se conoce de muchos años pero estas dos familias que ocupaban la vivienda tuvieron comportamientos extraños desde su arribo.“No tenían comunicación con nadie; primero llegó una pareja con un niño y posteriormente ya eran dos parejas las que vivían ahí, pero nunca interactuaron con nadie”, dijo una de las cercanas al domicilio.

