Chihuahua: cementerio clandestino

Ciudad Juárez— Cuando Rosa María Martínez Martínez recibió el cuerpo de su hijo Leonardo Molina Martínez, de 17 años, era el 19 de junio del 2017. Para entonces, habían transcurrido 576 días desde su desaparición.Leonardo fue privado de su libertad el 20 de noviembre del 2015 por un grupo armado que lo interceptó en la colonia El Granjero, cuando el adolescente se dirigía a la casa de un hermano.Los hombres lo mataron de un disparo y luego trasladaron el cuerpo para enterrarlo en una fosa clandestina en el ejido Juárez y Reforma, del municipio de Guadalupe, establecen las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE).Fue el 16 de julio del 2016 cuando un grupo de Policías Ministeriales ubicó la fosa clandestina y exhumó los restos óseos. El cuerpo estaba completo y cuatro prendas de vestir cubrían el esqueleto, narra la madre.A finales de ese año, la Fiscalía Estatal había exhumado 391 cadáveres en 194 fosas diseminadas en 33 de los 67 municipios que integran Chihuahua.Los hallazgos y exhumaciones fueron realizados durante el período correspondiente del 2006 al 2016, según una investigación nacional realizada por un equipo periodístico.Los datos obtenidos son el resultado de nueve solicitudes de información públicas hechas a la Fiscalía estatal y un recurso de revisión interpuesto: RR 1146.2017, 116432017, 49052017, 49062017, 49082017, 74692017, 74702017, 74712017, 99192017, 99212027.El desglose de la base de datos, elaborada por las periodistas Mago Torres, Alejandra Guillén y Marcela Turati, que encabezan el proyecto www.adondevanlosdesaparecidos.org indica que sólo han sido identificados 216 cuerpos.Además, el año 2015 reportaba la más alta localización de fosas y recuperación de osamentas en el estado, al localizar 15 sepulturas y recuperar 55 cuerpos.La mitad de los municipios de Chihuahua son cementerios clandestinos, revela la investigación.“La estadística en estos casos no es lo primordial, lo realmente importante es recuperar los cuerpos y poder dar una respuesta a las familias”, afirma el fiscal general César Augusto Peniche Espejel.El 14 de mayo del 2017 Rosa María recibió una llamada mediante la cual le notificaban que el cuerpo de su hijo Leonardo, exhumado en el municipio de Guadalupe, estaba en las instalaciones del Servicio Médico Forense.Un error en los protocolos en la Dirección General de Servicios Periciales en el registro de ingreso de restos óseos provocó que la madre de familia fuera notificada a destiempo de la exhumación de los restos de su hijo, por lo que fue requerida para la práctica de un examen de ADN. También su esposo fue citado.Para entonces Rosa María se había convertido en activista social en busca de hombres y mujeres desaparecidas en Juárez y permanentemente acudía ante el Ministerio Público para pedir avances en la investigación por la ausencia de su hijo adolescente.La madre de familia aún reprueba los procedimientos de la FGE al asegurar que tuvieron a su hijo casi un año en el Semefo sin avisarle; cuando le mostraron las prendas de vestir las identificó plenamente y aunque aún dudaba, los exámenes de ADN fueron contundentes.“Me dijeron que el cuerpo estaba completo, que lo sacaron de una fosa del ejido Juárez y Reforma, en el municipio de Guadalupe”, explica.La investigación periodística indica que a nivel estatal 33 municipios de Chihuahua registraron fosas clandestinas y el municipio de Ciudad Juárez concentra el mayor número de sepulturas ilegales: 58 entierros clandestinos y 143 cuerpos exhumados. Le sigue Ascensión con 20 fosas y 50 cuerpos recuperados; Cuauhtémoc, con 16 fosas y 30 cuerpos.Además se encuentra Chihuahua con 12 fosas y 15 cuerpos; Guachochi con 10 fosas y 20 cadáveres asegurados, mientras que los municipios fronterizos que conforman el Valle –Guadalupe y Praxedis G. Guerrero– ocupan el sexto y séptimo lugar con 10 fosas y 20 cuerpos y 8 fosas y 16 cuerpos, respectivamente.Pese a que la administración estatal encabezada por el gobernador César Duarte Jáquez había iniciado la labor de búsqueda de osamentas en el año 2012, por motivos desconocidos la FGE interrumpió la exhumación de cadáveres de las fosas clandestinas, producto de crímenes que se atribuían a los grupos delictivos que operaban en la zona rural fronteriza, colindante con las ciudades de El Paso y Fort Hankock.Fue a partir del primero de enero del 2017 cuando la FGE reanudó la búsqueda en el desierto fronterizo.“Anteriormente las autoridades ocultaban la información sobre la posible ubicación de fosas, en cambio, nosotros andamos investigando para conocer posibles sitios con inhumaciones clandestinas”, refiere el fiscal general.Los peritos regresaron a excavar a zonas como el ejido Jesús Carranza, municipio de Juárez.En ese punto fueron recuperados los restos de 20 personas que fueron asesinadas a balazos entre 2009 y 2010 y fueron inhumadas en 15 fosas clandestinas ubicadas cerca de Ciudad Juárez informó la Fiscalía estatal.Las causas de muerte de las víctimas fueron traumatismo craneoencefálico severo, asfixia por estrangulamiento y por disparo de arma de fuego en el cráneo y luego dejaron de excavarse más fosas.El 17 de enero del 2017 fueron exhumadas dos osamentas por agentes de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM), en una propiedad situada en el ejido Jesús Carranza, conocido como Rancho “La Colorada”.En el lugar fueron desenterrados un hombre y una mujer en una búsqueda realizada en una superficie 32 cuadrantes de 20 metros cuadrados cada uno.La búsqueda de los cadáveres de las personas con reporte de ausencia o extravío inició luego del resultado de las investigaciones de campo que permitieron establecer dónde podrían estar inhumados los cuerpos en forma clandestina.El 2 de febrero fueron localizados tres cuerpos más en avanzado estado de descomposición en la misma propiedad del ejido Jesús Carranza. Los hallazgos continuaron hasta este 2018.Actualmente esta Fiscalía mantiene en el Valle de Juárez siete puntos de búsqueda.“Son cuerpos que fueron inhumados en el 2009, 2010, y tienen que ver con la disputa del territorio por los grupos de la delincuencia organizada, que precisamente en esos años estaban confrontados por El Valle y Juárez no estuvo exento, aunque la actividad más marcada fue en el Valle”, dice el fiscal del Distrito Norte, Jorge Arnaldo Nava López.—¿Por qué inhumar el cadáver?— Se le pregunta al fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel.“Cada grupo delictivo tiene sus ‘métodos’, ocultar a las víctimas es una forma de no ‘calentar’ la plaza. Por eso los inhuman. Pero en otros casos su intención es desaparecerlos, no dejar evidencia, y por eso los queman o los disuelven. Eso ha sido común en Zona Occidente. Los desaparecidos no son tan observados como los homicidios, aun y cuando atrás de una desaparición existe posiblemente un homicidio”, plantea.Esta misma situación prevalece en el resto del país, ya que en las fosas donde más cuerpos se han localizado existe la presencia de grupos delictivos.Veracruz, Veracruz; San Fernando, Tamaulipas; Acapulco, Guerrero, y Ahome, Sinaloa, son los principales municipios con mayor número de fosas en el país, junto con Juárez.• Colaboraron con información para este texto Juan Solís, Gilberto Lastra, Aranzazú Ayala, Paloma Robles, Mayra Torres y Erika Lozano. Este reportaje es parte del proyecto adondevanlosdesaparecidos.org, sitio de investigación sobre las lógicas de la desaparición en México, y recibió apoyo editorial y fondos de Quinto Elemento Lab.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.