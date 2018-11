Van contra cobro en estacionamientos

Ciudad Juárez— Tras el aviso de que el centro comercial Las Misiones reactivará el cobro de estacionamientos, el Observatorio Binacional para tu Salud Biopsicosocial anunció que se apostará la próxima semana en la banqueta del centro comercial para retomar “los amparos ciudadanos” contra la imposición de tarifas.Sergio Antonio Rueda Delgado, director de la agrupación, dijo que planean instalarse el jueves, a partir de las 10 de la mañana, con aproximadamente 100 amparos que podrán firmar cualquier ciudadano que busque ampararse.“Ellos no tienen llenadera, es una enfermedad que no pueden detener. Yo creo que los estacionamientos no necesitan tener un cártel de las drogas para ganar dinero”, expresó.“Nosotros encontramos que Misiones obtenía 80 millones de pesos al año. Fue un estudio que se publicó hace como tres años, basado en el porcentaje que la gente paga en los estacionamientos de centros comerciales”, dijo Rueda Delgado.Recordó que en 2015 la gente destinaba 300 pesos por semana a pagar estacionamiento. “Estamos hablando de casi el 50 por ciento de un salario mínimo. Esos estudios los presentamos en un debate con empresarios y ahí fue cuando presionamos para que los regidores definitivamente pusideran a votación el reglamento”.Respecto a las acciones que emprenderá la organización en contra de la plaza comercial, el director de Observatorio dijo que también se colocará una mesa y mantas en la Plaza de Armas.“Este problema de estacionamientos lo inició el Gobierno porque ellos permitieron, bajo el supuesto de la seguridad del ciudadano, que se cobrara. Nosotros nunca pedimos esa protección. Nunca se hicieron cargo de los seguros porque lo comprobamos en encuestas que hicimos; cuando se roban los autos no responden”, aseguró.“Crearon (gobernantes) un monstruo y ahora no encuentran cómo detenerlo”, comentó Rueda Delgado.“Vamos a poner mantas e invitar los ciudadanos a que no compren en ese centro comercial. Vamos a pedirle una legislación a los de Morena a nivel federal, ahora que tienen el control del Congreso, que acaben con esto”, expresó.

