Lo vinculan por violar a sus dos hijastras

Ciudad Juárez— Un padrastro fue vinculado a proceso penal acusado de haber violado a las dos hijas de su pareja sentimental y también de cometer un abuso sexual en contra de una de ellas.Al sospechoso José Ponce López se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva por el plazo de un año.Ayer, antes de que se dictara la vinculación a proceso, los abogados defensores de Ponce argumentaron al Tribunal de Control que el Ministerio Público (MP) adscrito a la Fiscalía de Género cambió los hechos y falsificó la firma de la mamá de las víctimas y de las menores.La agente del MP formuló cargos en contra de Ponce López en el sentido de que en julio del 2017 él violó a dos hermanas de 14 y nueve años de edad —cuyos nombres quedaron bajo reserva judicial— en el interior del domicilio familiar.La víctima mayor presuntamente declaró ante la representación social que el novio de su mamá comenzó a violarla desde que ella cursaba el sexto grado de primaria y le daba dinero para que no dijera nada. Además describió a detalles las agresiones sexuales.La víctima de nueve años expuso que Ponce López no ejerció violencia física ni la amenazaba únicamente le daba dinero y refirió que su mamá no estaba enterada de lo que ocurría. Fue el padre biológico de las víctimas quien inicialmente presentó la denuncia.“Me siento enojada conmigo porque a veces no tenía fuerzas para quitarlo y para gritarle”, declaró una de las víctimas.En el informe médico elaborado por una perito adscrita a la Fiscalía de Género se determinó que la víctima de 14 años presenta desgarros completos en el área vaginal de data antigua y en la otra menor no encontró indicios de una violación.La mamá de las víctimas compareció ayer ante el titular del Tribunal de Control, Antonio Coss Araujo, y dijo que los hechos no sucedieron como quedaron registrados en la carpeta de investigación y que ella no firmó varios de los documentos.Al presentar sus argumentos, los abogados defensores de Ponce López evidenciaron que las actas correspondientes a las denuncias presentadas por la mamá y las víctimas fueron alteradas por el MP, básicamente que se cambiaron los hechos porque la presunta conducta de José Ponce corresponde a abusos sexuales no al delito de violación.Además indicaron que al cambiar los partes informativos estos ya no fueron firmados por la mamá de las menores ni por ellas.Los defensores también expusieron que en el caso de la niña de 9 años el informe médico —que es una prueba científica— revela que no sufrió una penetración y en cuanto a la menor de 14 años si hay indicios médicos de una violación pero la data, de 15 a seis meses de antigüedad al momento de la revisión que se realizó el 14 de julio del 2017, no concuerdan con la fecha en que el MP dice que ocurrió la agresión motivo de la causa penal que fue el 8 de julio del 2017.Después de escuchar los datos de prueba reunidos por el MP, las declaraciones de varios testigos y los argumentos de los defensores, el juez Coss Araujo dijo que hasta el momento se acreditaba que se habían cometido varios delitos y que José Ponce López fue el autor material. Por lo que lo vinculó a proceso y dejó vigente la cautelar de prisión preventiva.