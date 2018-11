Ciudad Juárez— Al salir el sol, cada día María Carrillo y José Ramírez caminan alrededor de siete kilómetros por la orilla del río Bravo para recolectar leña. Debido al alto costo del gas, les ha sido difícil mitigar el frío y realizar las actividades cotidianas con el uso del combustible.Desde hace dos años, la pareja decidió reducir los gastos en el hogar en esta temporada, así que tomaron un machete, un hacha y una cinta de lona de cinco metros para salir y buscar árboles secos y ramas entre los matorrales.“Le ponemos 300 pesos al cilindro, y nada más nos dura 10 días, está muy difícil; además tengo que comprar el mandado con la pensión de mi esposo”, señaló la entrevistada.Entre un canal que se encuentra a la altura de la salida del viaducto Díaz Ordaz, María saca con sus manos varias ramas secas que se encontraban esparcidas en esa área y las juntaba en un montículo mientras platicaba.“No tengo dinero para pagar cada vez que se termina el tanque de gas, por eso prefiero buscar leños”, refirió María.La pareja vive en la colonia Felipe Ángeles, y desde que sus hijos se fueron de la casa, el lugar es muy grande para ellos, por ese motivo solo cuentan con una chimenea, un calentón de gas, una estufa y el boiler.“Cuando calentamos la casa nos concentramos en la sala, en donde está una chimenea o en la cocina, donde tengo un calentoncito”, refirió María.“Para usar el puro boiler y la estufa hay veces que nos limitamos para no gastar mucho gas, mejor calentamos el agua para bañarnos con una resistencia eléctrica”, comentó la entrevistada.Mientras María sacaba de entre los matorrales unas ramas de leños secos, su esposo José Ramírez caminó alrededor de 100 metros y le pidió permiso al guardia de una preparatoria para que lo dejara cortar las partes secas de un árbol.Lanzando una tira de lona con un gancho sujetado en un extremo, Ramírez aventó la banda para atrapar la punta de un árbol, y jaló con todas sus fuerzas para bajar un tronco muy grueso, que dijo, les servirá para que la chimenea dure media hora encendida.Para cortar los troncos y las ramas le llevará una hora, pero no importa el esfuerzo y el tiempo que haga, porque esto es algo que le llevará una hora de trabajo, mejor que gastar una parte de su pensión, refirió Ramírez.“Entre más sube el gas, más venimos a juntar algo para cuando se pone muy frío, y así nos la pasamos cada temporada para no gastar tanto gas”, comentó Ramírez.

