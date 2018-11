Ciudad Juárez— Cada mes al menos 26 personas son estafadas con trabajos no cumplidos de talleres mecánicos y de otros oficios, según el número de quejas que por este concepto recibe la Profeco.María Guadalupe Garza es una de ellas. Pagó 850 dólares en un taller de transmisiones automáticas, y después de más de un mes sigue sin vehículo, al grado de que ni del taller puede sacar su auto, según dijo a El Diario.La afectada aseguró haber buscado justicia en varias dependencias y nadie le da apoyo.En Profeco le dieron audiencia para el 3 de diciembre próximo a efecto de llegar a un acuerdo con el mecánico, el que “se esconde y no me da la cara”, aseguró; en los juzgados civiles le dijeron que mejor fuera a la Fiscalía y en esta última dependencia no le recibieron ninguna denuncia.El dueño del taller Junior de la avenida Waterfill, al recibir los 850 dólares quedó en que el 18 de octubre se lo entregaría reparado, de acuerdo con la demandante.“Funcionó sólo un día y se tronaron los cambios, se lo volví a llevar y me aseguró que para el 22 de octubre estaría listo en la tarde, pero lo arrumbó (el auto) y ya no le hizo nada”, dijo la afectada.Agregó que desde entonces navega en el servicio de transporte público con un hijo discapacitado.María Guadalupe expresó que en los últimos días los empleados del establecimiento no le permitieron pasar a hablar con el dueño y le referían que no se encontraba, que andaba en El Paso buscando refacciones “siempre me dicen lo mismo”, dijo.Agregó que “en su frustración” llegó a hacer guardia afuera del taller hasta que lo vio salir y lo encaró, pero en respuesta sólo le dijo que no le regresaría ni el carro ni el dinero; y le enfatizó: “hágale como quiera”, apuntó la afectada.Comentó que en los juzgados civiles, a través del programa de Justicia Alternativa, querían únicamente ser mediadores, pero ante la actitud del mecánico sabe que no va a arreglar nada, según comentó.“En la Fiscalía me dijeron que podrían ayudarme en la recuperación de mi auto, un VW Jetta modelo 2001, pero que tendría que esperar ya que hay unos 900 casos por delante, por lo que me aconsejaron que pusiera una demanda civil”, apuntó.En Profeco se informó que se reciben 26 quejas al mes en promedio de este tipo, pero se sabe que hay cifra negra. Se concilia el 83 por ciento de los casos, se dio a conocer.