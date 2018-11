Migrantes pasan la noche bajo el puente

Ciudad Juárez— Las personas que cruzaron por el puente internacional Zaragoza lanzaron desde arriba del cruce alimentos para los 40 migrantes guatemaltecos que pernoctaron en el lugar, luego de su llegada el pasado viernes a Ciudad Juárez.Martha Villagrana juntó alimentos y agua embotellada con las personas que llegan de El Paso a Ciudad Juárez, mientras limpiaba los vidrios de los automóviles que circulaban por el cruce internacional.Ayer, avanzó hasta el límite de la frontera para aventar agua y sándwiches a las personas que pernoctaron, sin embargo los agentes del Customs and Border Protection (CBP por sus siglas en inglés) les prohibieron hacerlo, comentó la entrevistada.En la orilla del puente se observaron algunas botellas de agua que se les quedaron debido a que después del regaño de los agentes no alcanzaron a lanzar.“Esos migrantes sí necesitan comida, cobijas y agua; ellos pasaron toda la noche aquí, pobres de los niños que durmieron en el suelo”, comentó Villagrana.Leonor Reyes y Ana Morales radican en El Paso, la mañana de ayer también aprovecharon su visita a Juárez para compartir burritos, sándwiches, galletas, papitas y agua para los migrantes.Sin embargo, los agentes del CBP al ver la acción prohibieron que se les lanzaran los alimentos del lado americano, por lo que los aventaron a algunas personas que se encontraban abajo del puente para que les ayudaran a pasarlos.Reyes comentó que los agentes les dijeron que no le dieran de comer a los migrantes para que se regresaran a su país.Unos minutos después, la hija de Leonor se regresó para discutir con uno de los agentes que vigilaba uno de los extremos del puente para impedir que se les ayudara a los extranjeros.Luego de que varias personas se acercaran a la orilla del río, dos niños y dos adolescentes desenterraron un paraguas y lo aventaron para que por ese medio llegaran los alimentos hasta el otro lado.Del grupo de migrantes que pernoctó a un lado del puente internacional Zaragoza, alrededor de 40 migrantes se observaron esperando a un extremo del puente.De acuerdo con información recabada por este medio, ayer, agentes del CBP abrieron la puerta de acceso para formar en fila a los 70 migrantes, de los cuales aproximadamente 25 lograron entrar.Anteriormente ya habían salido un grupo de aproximadamente 18 migrantes rumbo al poniente de la ciudad.A un kilómetro antes del puente internacional Zaragoza, un grupo de 13 migrantes caminaban a un lado de la malla fronteriza.Fueron siete adultos, tres hombres y cinco mujeres, dos adolescentes y cuatro niños, los que se observaron en el bordo.Otros cuatro migrantes se encontraban a la altura del punto 42 del lado americano, del lado de Juárez, a la altura de la calle Valle de Sol y uno más se observó caminando solo, también rumbo al poniente.

