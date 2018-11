Sólo quedan cenizas y caramelo quemado

Ciudad Juárez— El choque entre dos camiones de carga que se registró ayer pasadas las 5:00 de la mañana terminó en una explosión que obligó a cerrar por varias horas un tramo de la carretera Panamericana.El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 305, cuando una de las unidades se encontraba parada por una avería y llegó otra y la impactó por detrás.El percance desató un incendio que consumió por completo ambas unidades, una de ellas perteneciente a la empresa Transportes Alsa, con sede en Monterrey, mientras que la otra era de Spait Mail, dedicada al servicio de paquetería.Ambos choferes resultaron ilesos; aunque en un principio se mencionó que una persona murió calcinada, personal de la Policía Federal que acudió a atender el llamado desmintió la versión.Agregaron que los dos conductores se retiraron del lugar sin esperar a que llegaran las aseguradoras.El primer camión transportaba azúcar, producto que con el fuego se convirtió en caramelo que cubrió la carretera; para limpiarla fue necesario cerrarla, aunque se habilitó un contrasentido para los conductores que venían del sur del estado.Aun así, el cierre dejó varados a unos 13 camiones de carga que viajaban con dirección a El Paso. Por lo pesado de las cajas, los choferes prefirieron no maniobrar y esperar ahí por varias horas, hasta que la carretera fue reabierta.Los conductores tenían la preocupación de no alcanzar a llegar antes de las 3:00 de la tarde a los puentes, cuando cierra la Aduana. De haber ocurrido eso tendrían que esperar hasta el próximo martes para cruzar, ya que debido a los festejos del 20 de noviembre, el lunes no trabajan.Por varias horas, elementos de Protección Civil, Bomberos y la Policía Federal trabajaron en ese punto retirando las unidades que fueron consumidas en su totalidad.Esparcidos se observaba ropa, zapatos y hasta comida que era transportada por la empresa de paquetería.

