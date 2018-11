Ciudad Juárez— En Ciudad Juárez cuarenta y cuatro estudiantes por día han intentado quitarse la vida, revela la Encuesta sobre Salud Mental en Adolescentes, realizada por estudiantes del diplomado introducción a la suicidología que impartió el Centro Familiar para la Integración y el Crecimiento (CFIC), en conjunto con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y el DIF estatal.Este resultado, que muestra una mayor afectación con residencia en el sector Centro como punto de alto riesgo, involucra la respuesta de 2 mil 092 adolescentes en situación vulnerable, alumnos de secundaria y preparatoria, quienes recibieron Charlas de Sentido de Vida auspiciadas por el DIF Estatal.El Diagnóstico de Salud Mental en Adolescentes contempla indicadores como ansiedad, depresión y suicidio, dijo doctor Óscar Esparza del Villar, profesor investigador de la UACJ.“La situación es realmente grave”, afirmó el especialista al referir que la violencia que vivieron los adolescentes en su infancia, cuando Juárez enfrentaba una situación prácticamente de guerra, índice en la depresión, ansiedad y el pensar en quitarse la vida.“Una de las consecuencias de esa violencia y la impunidad que existe ante estos hechos violentos es el desprecio por la vida”, dijo el fundador del Instituto Hispanoamericano de Suicidología (Inhisac), Alejandro Águila Tejeda.El académico apoyó a CFIC a elaborar la iniciativa de ley para la prevención del suicidio, que de ser aprobada por legisladores y senadores, convertiría a México en el segundo país de Latinoamérica en contar con la ley preventiva.El pasado mes de octubre, un adolescente cayó desde el paso elevado ubicado en el cruce de las avenidas Tecnológico y Manuel Clouthier. El cuerpo golpeó el capacete de un auto en movimiento, lo que amortiguó el impacto antes de llegar al pavimento.La madre del menor aseguró que su hijo no intentó suicidarse, sino que fue un accidente según él le aseguró; sin embargo, médicos de la Secretaría de Salud que lo atendieron confirmaron, días después, que el adolescente intentó privarse de la vida y le diagnosticaron una fuerte depresión.La ansiedad y depresión entre los adolescentes de esta frontera, considerada en dos ocasiones como la ciudad más violenta del mundo, es más que recurrente en este grupo poblacional, lo que enciende focos rojos, planteó el doctor Óscar Armando Esparza Del Villar al presentar la encuesta realizada en planteles donde CFIC acudió a ofrecer talleres preventivos.La muestra fue realizada entre dos mil 92 adolescentes, en edades de los 11 a los 19 años estudiantes de 12 escuelas secundarias y preparatorias y que radican en todas las zonas de la ciudad; de los encuestados el 56 por ciento fueron mujeres y el 44 por ciento hombres.La pregunta versaron sobre los principales síntomas de la ansiedad y otros síntomas secundarios.Los menores fueron cuestionados si se han sentido nerviosos, ansiosos, intranquilos, o con los nervios de punta.Además se preguntó “No ha podido dejar de preocuparse” o “no poder controlar la preocupación” con opciones de respuesta: “Más de la mitad de los días” o “Casi todos los días”.“En este momento, el 34.6 por ciento de los adolescentes presenta por lo menos uno de los principales síntomas de ansiedad, específicamente el 17 por ciento presenta un síntoma y el 17.6 por ciento presenta dos síntomas, explico Esparza del Villar.“Más de la tercera parte de los menores presentó ansiedad y es un porcentaje alto para ser adolescentes”, destacó el especialista.En las últimas dos semanas, cuando se aplicó la encuesta se encontró que el 29.8 por ciento se han sentido deprimidos o sin esperanza o con poco interés o placer para hacer las cosas.“Aquí es importante estos síntomas porque cualquiera de los dos síntomas son graves, porque casi un 30 por ciento de los niños reportaron uno o dos de estos síntomas; se cree que los adolescentes están en la etapa de los cambios pero ellos tienen una gran facilidad de adaptarse”, explicó.“Tenemos adolescentes con problemas de ansiedad y problemas de depresión, no es un diagnóstico pero sí los síntomas principales”, aclaró.Otro resultado alarmante fue que el 39 por ciento de los estudiantes de preparatoria ha pensado en sería mejor morirse; el 37.6 por ciento ha pensado en quitarte la vida y el 15.4 por ciento ha intentado quitarse la vida.“Estamos hablando de unos 300 muchachos que han intentado quitarse la vida este año. Querer quitarse la vida es tan común, algunas personas lo han intentado de una hasta tres veces”, planteó el especialista en la conducta humana.Compartió que una persona cercana a él, de apenas 13 años, intentó suicidarse en tres ocasiones y sólo en dos de esas ocasiones sus padres se dieron cuenta pero no prestaron la suficiente atención al problema e incluso omitieron brindarle atención sicológica a su hija.Los datos que involucran a estudiantes de secundaria y preparatoria exponen que el 25.5 por ciento ha pensado en que sería mejor morirse y de ese universo el 32.8 por ciento eran mujeres y 16.4 eran hombres; además el 19.4 por ciento ha pensado en quitarte la vida y el 24.3 por ciento eran mujeres y 12.9 por ciento eran hombres.El 6.7 por ciento ha intentado quitarse la vida y el 8.2 por ciento eran mujeres y 4.7 por ciento eran hombres.“Algo está pasando. Las mujeres están al doble en los pensamientos suicidas o intentándolo”, destacó.Considerando que en Ciudad Juárez, según los datos del último Censo de Población y Vivienda realizado por el Inegi, se estima que en la ciudad radican 244 mil 720 adolescentes de estas edades en Ciudad Juárez.Aplicando ese mismo procedimiento se estableció que 170 estudiantes por día han pensado en que sería mejor morirse; 130 estudiantes por día han pensado en quitarte la vida y diariamente 44 estudiantes lo han intentado sólo este año.Al referirse a las zonas donde radican los estudiantes encuestados, dijo que el índice mayor se presenta en la zona Centro, que abarca las avenidas Tecnológico, 16 de Septiembre Ejército Nacional y eje vial Juan Gabriel, también el sur de la ciudad. El fundador del Instituto Hispanoamericano de Suicidología (Inhisac), Alejandro Águila Tejeda, dijo que este estudio es un gran avance para Juárez, esta capacidad que tiene para verse a sí mismo es algo que debe valorarse y no ocurre en otros estados.Estas cifras de los estudiantes debe abrirnos los ojos, se habla de números, pero son personas y están en problemas, Es momento de tomar acciones sensibilizar a la población y que el Gobierno, el sector salud y el sector educación hagan algo, dijo.“Los primeros que detectan el factor de riesgo suicida en adolescentes son los maestros, más que los padres. Hay que ver que esta población que necesita ayuda tenga el espacio a dónde recurrir para pedir ayuda, porque la situación económica merma la posibilidad de que tengan atención profesional, por eso es importante la iniciativa de ley que presentamos para la prevención del suicidio.Desde el 2016, CFIC presentó el anteproyecto de Ley mediante el cual abordaba la atención especializada para los adolescentes en riesgo de suicidio. La entonces legisladora Adriana Fuentes tomó la iniciativa pero no prosperó, ahora la retoma César Hernández, de Morena.“Esta iniciativa es bastante amplia, establece la necesidad de profesionalizar a todos los empleados del sector salud, médicos y paramédicos, que el sector educativo haga buena prevención y la situación familiar. La familia sigue siendo el contenedor de emociones y debe buscar la mejoría de la salud mental de sus integrantes”, dijo.170 estudiantes por día han pensado en que sería mejor morirse130 estudiantes por día han pensado en quitarte la vida39% de los estudiantes de preparatoria ha pensado en que sería mejor morirse37.6% de los estudiantes de preparatoria ha pensado en quitarte la vida15.4% de los estudiantes de preparatoria ha intentado quitarse la vidaFuente: Diagnóstico de Salud Mental en Adolescentes25.5% de los alumnos de preparatoria y secundaria ha pensado en que sería mejor morirse32.8% Mujeres16.4% Hombres19.4% ha pensado en quitarse la vida24.3% Mujeres12.9% Hombres6.7% ha intentado quitarse la vida8.2% Mujeres4.7% Hombres

