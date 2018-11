Especial: 'Descarrila' Ferromex plan de convivencia

Ciudad Juárez— A diferentes horas del día, el paso del ferrocarril corta el tránsito de los fronterizos que viajan de oriente a poniente y viceversa, quienes pierden hasta más de una hora en espera de que la máquina y sus vagones terminen su trayecto para transportar, entre otros materiales, sustancias peligrosas como ácidos usados en la industria.Aunque desde la década pasada se establecieron planes para una mejor convivencia entre el tren y los ciudadanos, hasta ahora se dio sólo un cumplimiento parcial en las obras que permitirían que automóviles y peatones pudieran seguir sus caminos aunque el convoy fluyera o permaneciera estacionado.carga que viene y va entre México y Estados Unidos viaja con las especificaciones de seguridad requeridas para minimizar posibles accidentes o incluso sabotajes, indica la autoridad de Protección Civil local.El contenido de los carros-tanque que cada día atraviesan a la ciudad se mantiene en secrecía para evitar eventuales ataques que pudieran impactar a la población, indicó el director de Protección Civil del Municipio de Juárez, Efrén Matamoros Barraza.Por eso se omitió la publicación de las sustancias transportadas por el tren en el Atlas de Peligros Naturales del Municipio de Juárez 2016.El Programa de Convivencia Urbano Ferroviaria y el Libramiento Ferroviario Jerónimo-Santa Teresa son dos proyectos esbozados por autoridades locales y federales ante las protestas de los ciudadanos, cada vez más hartos de encontrarse el tren en su camino, que los hace perder tiempo para llegar a sus destinos.También servirían, indican funcionarios locales, para mejorar la infraestructura industrial y comercial de la región.Hasta ahora, el primer plan permanece incompleto, mientras que el segundo simplemente no logró su materialización, explicaron.Bajo esas circunstancias los fronterizos continúan su confrontación, a veces diaria, con la máquina que parte en dos a la ciudad.Geográficamente, el ferrocarril circula de sur a norte y viceversa paralelo al eje vial Juan Gabriel, atraviesa en su camino decenas de fraccionamientos y colonias del surponiente y poniente, mientras que al norte divide la zona Centro a lo largo de la avenida Francisco Villa hasta llegar al limítrofe de México y Estados Unidos, en el conocido como “Puente Negro”, para cruzar al otro lado.A lo largo de esa ruta, miles de fronterizos en automóvil o a pie quedan impedidos para continuar con sus tareas cotidianas.Ese es el caso de los habitantes del fraccionamiento Oasis Revolución, ubicado al surponiente de la ciudad: la única entrada a ese complejo habitacional por el eje vial Juan Gabriel es la avenida Oasis Revolución, la que queda obstruida por el paso del ferrocarril cada mañana y tarde de días hábiles.“Esto es de todos los días, no tienen madre”, mencionó Andrés Torres, un vecino del sector que quedó varado en la vialidad el martes pasado poco antes de las 19:00 horas.El parsimonioso ritmo que marca las ruedas metálicas del tren en las vías desespera a los conductores, quienes deben llegar a sus destinos.“Yo me enojé con mi hija, le dije que se apurara porque nos iba a agarrar el tren, y mire, así pasó”, comentó Guadalupe Espinoza mientras reprendía con la mirada a través del espejo retrovisor a su hija, una adolescente que viajaba en el asiento posterior manipulando su celular.“Maldito tren, no voy a llegar a tiempo a recoger a mi hijo por el maldito tren”, dijo exasperada Elizabeth Orozco, una madre de familia que ya estaba retrasada para recoger a su hijo de la secundaria.Contó que vive en Oasis Revolución y el sonido del ferrocarril es común, incluso durante muchas noches la despierta debido al fuerte pitido de la bocina que el maquinista acciona antes de llegar a cada cruce de automóviles para ponerlos sobre aviso.Aunque el paso del tren duró casi 20 minutos esa tarde, el tiempo para que los vehículos atraviesen el crucero se duplica porque en ese lapso se genera congestionamiento al acumularse el número de automóviles que deben circular por ese punto.La madre de familia comentó que al día siguiente, por la mañana, enfrentaría el mismo problema porque debe llevar a otro de sus hijos a la escuela, muchas veces llega apenas a tiempo para dejarlo a las ocho porque el tren se atraviesa temprano y, muchas otras veces, hasta a medio día.Las obras hechas y planeadas para librar al tren se concentran hacia el norponiente de la ciudad, mientras que para el surponiente los proyectos e infraestructura son inexistentes.En ese sector, calles y avenidas son obstruidas por el ferrocarril y automovilistas y peatones tienen que esperar a que pase o que se desfogue el tráfico para continuar su camino.Las vialidades más importantes en ese tramo son Barranco Azul, Oasis Revolución, bulevar Zaragoza, Francisco I. Madero, Pavorreal, Ponciano Arriaga y Noruega.MES ACCIDENTESEnero 2Febrero 1Marzo 1Abril 1Mayo 2Junio 0Julio 3Agosto 2Septiembre 1Octubre 2Durante todo su trayecto por en medio de la ciudad, el ferrocarril tiene derecho de vía, lo que implica que al impactar a un vehículo o persona que invada su camino, el maquinista no tendrá responsabilidad alguna, coinciden funcionarios municipales.Datos de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) indican que de enero a octubre se registraron 15 accidentes viales con el tren, los que arrojaron como saldo una estudiante fallecida y varias personas lesionadas, incluso algunas mutiladas.El incidente más grave del presente año ocurrió el pasado 29 de octubre. Una adolescente de 15 años murió y 33 pasajeros quedaron lesionados cuando el chofer del camión 1938 de la línea de transporte público Juárez-Oasis-Km 30 trató de ganarle el paso al tren.El percance ocurrió a las 02:20 de la tarde en la avenida Santos Dumont, entre el bulevar Óscar Flores y eje vial Juan Gabriel.La máquina impactó la parte media del camión, justo donde viajaba Jenifer Areli Torres González de 15 años, alumna de la secundaria técnica 89, quien murió horas después en el Hospital General de Zona 35 del IMSS.El director de Protección Civil del Municipio, Efrén matamoros Barraza, indicó que una máquina con vagones necesita casi medio kilómetro para frenar. En el caso del camión el operador del tren dijo que observó a la unidad atravesada en las vías y frenó, pero la máquina no se detuvo.“En el accidente con el camión venía frenando (el maquinista) desde 200 metros antes, porque sí lo vio, empezó a pitar más fuerte y frecuente y metió frenos desde metros atrás, pero no se paró, menos con los carros que traen atrás”, declaró.Otro percance se registró el 27 de febrero del presente año cuando un conductor intentó ganarle el paso al tren, no lo logró y la unidad fue arrastrada más de 100 metros; el saldo fue de dos personas lesionadas.El accidente sucedió en la calle Barranco Azul, entre eje vial Juan Gabriel y Óscar Flores Sánchez, el chofer de una Chevrolet Equinox circulaba en sentido oriente a poniente por la calle Barranco Azul, los ocupantes dijeron que escucharon el llamado del tren, pero el conductor se atravesó al camino al considerar que la máquina 3113 estaba lejos.El 28 de agosto anterior un peatón fue atropellado por el tren y murió casi de forma inmediata. El accidente ocurrió a las 20:45 horas en el municipio de Ahumada; la víctima fue identificada como Fernando del Real Pérez de 40 años, con domicilio en esa comunidad.Un día después, una adolescente de 13 años resultó lesionada aquí cuando intentó brincar entre los vagones para llegar a su trabajo. El incidente ocurrió a la altura de las calles Suecia y Ramón Alcázar de la colonia San Antonio, donde quiso colgarse para brincar al otro lado, pero la máquina reinició su marcha y cayó.El pie izquierdo de Mariana Frías quedó prensado por una de las ruedas de acero, por lo que fue llevada al Hospital Infantil para recibir atención médica para intentar salvarle la extremidad.El 19 octubre pasado un hombre perdió parte de su pierna izquierda al ser atropellado por la máquina 5984 en los patios de la empresa Ferromex, ubicados en la zona Centro.El accidente sucedió a las 03:00 horas en el cruce de las avenidas Vicente Guerrero y Francisco Villa.Víctor Alonso Torres Delgado, de 32 años, sufrió la amputación de la extremidad desde la parte baja de la rodilla, además de fractura expuesta de pierna de lado derecho de tibia y peroné, por lo que fue llevado al Hospital General a recibir atención médica.El lesionado manifestó que quiso ganarle el paso al tren, pero no alcanzó a pasar.“El derecho de vía del ferrocarril establece que puede hacer uso exclusivo de este espacio federal, cualquier vehículo o peatón que circule tratando de cortar la preferencia de plazo o cortando la preferencia de paso, tendrá razón de culpa en cuanto a los afectos que trasciendan en su patrimonio, inclusive en su persona o vida”, explicó el director general de Tránsito Municipal, Sergio Almaraz Ortiz.Por eso, dijo, es importante respetar los señalamientos viales que tiene cada cruce del ferrocarril y las personas deben hacer conciencia de que debido al peso y dimensiones de este medio de transporte es difícil detenerlo en pocos metros. Cada persona debe cuidarse y observar antes de atravesarse a su paso.Matamoros Barraza señala que los mayores riesgos que se corren con el ferrocarril son los viales.“Básicamente son los cruces, ya pusieron alguna vez banderas, pero se las robaron, pusieron en algunos cruces pero no duraron nada, no más de dos meses”, indicó el director de Protección Civil.Contó que fue en el 2007 cuando Ferromex instaló las plumas que bajaban de forma automática cuando llegaba el tren, pero las desmantelaron, incluso se llevaron los mecanismos que eran automáticos.Esos sistemas fueron colocados en cuatro intersecciones del surponiente de la ciudad, pero mantener ese tipo de infraestructura aquí es complicado, dijo.Aunque el contenido de las cargas del tren son materiales considerados como peligrosos, el funcionario afirmó que el riesgo es mínimo debido a las medidas de seguridad implementadas en el ferrocarril.Aunque en el Atlas de Riesgos Naturales del Municipio de Juárez 2016, el más reciente, se excluyó la publicación de las sustancias, en su mayoría ácidos, el entrevistado indicó que siguen transitando aquí.“Esa información la manejamos de forma hermética por lo que transportan ellos, por eso no lo publicaron… es un riesgo que alguien quiera hacer algo, que quiera hacer alguna maldad con el tren y meta en problemas a la población”, declaró.Ferromex presenta las condiciones de seguridad necesarias para que esos contenidos no representen un peligro para la población, tales como que los carros-tanque tengan un doble fondo de acero que impide incluso que balas de alto calibre los atraviesen.Además, las válvulas están selladas y las instalan de tal forma que no puedan ser manipuladas.En ediciones pasadas de ese documento se establece que las sustancias que se transportan a través de la frontera incluyen ácido fluorhídrico, nitrato de amonio, ácido sulfúrico, ácido graso, ácido fluorisílico, aguarrás, parafina, clorato de sodio, gas licuado de petróleo y gas carbónico.Matamoros Barraza dijo que desconoce el número de vagones que atraviesan a diario por la ciudad, pero las personas entrevistadas en el cruce de la avenida Oasis Revolución con las vías dijeron que por lo general son alrededor de 100 en cada viaje.“Yo los he contado muchas veces”, indicó Miguel Ceniceros, un vecino del sector.El director de Protección Civil recomendó a la población que haga caso de la bocina de la máquina, la que se escucha a grandes distancias y que siempre es activada metros antes de pasar por algún crucero vial.“Casi todos conocemos dónde están las vías, les pido que extremen precauciones para a la hora de los cruces no traten de ganarle el paso el tren”, solicitó.En la actualidad, las autoridades municipales no tienen contacto con Ferromex para promover que se completen las obras del Programa de Convivencia Urbano Ferroviaria, por lo que se busca concertar una reunión con representantes de la empresa y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para comenzar ese proceso, dijo el secretario del Ayuntamiento, Roberto Rentería Manqueros.Se solicitó a Ferromex una entrevista para hablar acerca de la problemática, pero no hubo respuesta.En el 2008 el Gobierno federal proyectó la obra de ocho partes para librar el paso del tren, pero en el 2010 la empresa ferroviaria lo modificó a cinco. Tres ya están construidas: el paso de desnivel de Bernardo Norzagaray y Francisco Villa, el túnel de la avenida 16 de Septiembre y el distribuidor vial Municipio Libre.Quedaron pendientes dos puentes a desnivel, uno en la intersección de las avenidas Vicente Guerrero y Francisco Villa, el otro en la calle Ingeniero David Herrera Jordán o Malecón y Francisco Villa.De acuerdo con el convenio, hasta que los cinco pasos a desnivel estén terminados el ferrocarril podrá circular sin restricción de horario en la ciudad. Por ahora no debe transitar después de las siete de la mañana ni antes de las siete de la tarde.En diciembre del 2008 el Gobierno federal proyectó la edificación de ocho pasos a desnivel en esta frontera y la construcción del Libramiento Ferroviario para Ciudad Juárez.El entonces presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, informó al Senado de la República en su segundo informe de gobierno que se construiría un libramiento ferroviario y se reubicaría el patio de maniobras de Ferromex, además de mejorar el área metropolitana de Ciudad Juárez con la construcción de ocho pasos a desnivel con un costo estimado de 2 mil 250 millones de pesos.En el 2009 iba a iniciar la edificación de los primeros cinco pasos a desnivel y para el 2012 se esperaba contar con el libramiento ferroviario en su conjunto, de acuerdo con como lo reportó Calderón Hinojosa, lo que no ocurrió.Rentería Manqueros indicó que para la autoridad municipal el paso del tren por la ciudad representa una complicación desde el momento que lo es para los ciudadanos.“Tenemos un convenio con Ferromex firmado hace ya algunos años, esta empresa se compromete conjuntamente con la SCT a desarrollar obras de infraestructura en el cruce del tren, desde la Vicente Guerrero hasta la frontera, y hay pendientes que deben cumplir”, declaró.En cuestión de los horarios hasta donde se ha verificado sí están cumpliendo, el detalle es que el tránsito de los vagones es muy lento, lo que se entiende porque el área de revisión está inmediatamente cruzando la frontera.El secretario del Ayuntamiento señaló que por el momento no se puede hablar del tema hasta que la autoridad municipal se entreviste con representantes de la empresa ferroviaria de forma directa y en conjunto con la SCT.Acerca de las expectativas que se tienen para obtener logros a favor de los ciudadanos, el funcionario indicó que no existe alguna debido a la falta de comunicación con Ferromex.“Nuestra prioridad es lograr esa comunicación y de ahí hacer planeación y hablar de expectativas”, declaró.Ferrocarril Mexicano (Ferromex) firma un convenio con el Municipio para construir un paso a desnivel en el bulevar Fronterizo (Bernardo Norzagaray) y Francisco Villa con recursos aportados en su totalidad por la empresa ferroviaria.Además de la construcción del Libramiento Ferroviario para Ciudad Juárez, el Gobierno federal proyectó la edificación de ocho pasos a desnivel en esta frontera. En su segundo informe de gobierno, Felipe Calderón Hinojosa informó al Senado de la República que se planeó construir un libramiento ferroviario, reubicar el patio de maniobras de Ferromex y mejorar el área metropolitana de Ciudad Juárez a través de la construcción de ocho pasos a desnivel, con un costo estimado de 2 mil 250 millones de pesos. Para el año siguiente se planeó la construcción de cinco pasos a desnivel, lo que no ocurrió.Inicia construcción del paso a desnivel en el bulevar Bernardo Norzagaray y avenida Francisco Villa. La obra es terminada en septiembre del 2012. Se invirtieron 215 millones de pesos.La Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) propuso la formulación de un plan integral de transporte intermodal en Ciudad Juárez con El Paso y Nuevo México con el fin de mejorar la interconexión con el sistema de transporte de EU, así como construir un libramiento ferroviario en Ciudad Juárez.Ferromex inicia la construcción, con recursos propios, de dos obras a desnivel:1. Paso inferior “16 de Septiembre”, que cruza por debajo de la avenida Francisco Villa con una longitud de 127 metros (56 de túnel). La obra, que costó 270 millones de pesos, concluyó en abril del 2016.2. Paso superior “Municipio Libre”, con una extensión de 376 metros y un puente central de 49.3 metros, cruza sobre las vías del ferrocarril en la intersección de Municipio Libre y eje vial Juan Gabriel. Terminó su edificación en febrero del 2016 con una inversión de 220 millones de pesos.PENDIENTES: dos pasos a desnivel, uno en la intersección de las avenidas Vicente Guerrero y Francisco Villa, el otro en la calle Ingeniero David Herrera Jordán o Malecón y Francisco Villa.