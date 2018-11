Ciudad Juárez— Usuarios del puente Córdova-Américas se quejaron ayer de que la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) retiró a sus elementos del cruce internacional durante el fin de semana, lo que ocasionó problemas de flujo vehicular.Héctor Jiménez, usuario regular de este punto fronterizo dijo que no había oficiales para auxiliar después de que la oficina del Fideicomiso de Puentes Internacionales de Chihuahua solicitó el apoyo de la dependencia por los incrementos en los tiempos de espera.Jiménez señaló que el tiempo no se pierde sólo en la fila para cruzar, sino más bien es a causa de los guiadores que se meten de manera discrecional.“Aquí en el puente parece pueblo sin ley, todos pueden meterse a la fila y todos tardamos más, mientras las autoridades no están presentes como prometieron estarlo”, agregó.“Nadie hace nada, los tránsitos que deberían estar aquí no están y todos hacen lo que quieren en el puente”, dijo.José Sánchez vocero de la corporación vial explicó que los elementos de Tránsito sólo permanecen en los puentes internacionales durante las horas pico, para después patrullar las calles el resto del día.“Hay dos elementos en cada puente internacional, pero sólo están presentes durante las horas pico o cuando nos reportan filas excesivamente largas”, dijo.Ayer los puentes registraron tiempos de espera hasta de 2 horas y media casi todo el día. Los puentes “Libre” y “Paso del Norte” tuvieron las filas más largas. Sin embargo, en el puente Zaragoza se reportó que incluso en la línea exprés, los usuarios que han pagado para tener un cruce más ágil, ayer tardaron hasta una hora en cruzar.El miércoles pasado la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza (CBP) anunció el incremento de los tiempos de espera en los cruces internacionales debido a que se destinó personal de la agencia estadounidense a los estados de Arizona y California como apoyo ante la llegada de la caravana de migrantes en esa zona.Al día siguiente Sergio Madero Villanueva, responsable de la operación del fideicomiso solicitó la presencia de elementos de Tránsito en los cruces fronterizos para agilizar el flujo vehicular en esas zonas durante las horas pico, sin embargo durante el sábado no se registró su presencia.

