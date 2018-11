Ciudad Juárez— Luego de que ayer por la mañana se reportó la presencia de alrededor de 70 migrantes a lo largo de dos kilómetros del muro fronterizo al oriente del puente internacional Zaragoza, una de las personas que se encontraba del otro lado del río y aceptó hablar con el equipo de El Diario aseguró que en realidad se trataba de alrededor de 200 personas de origen guatemalteco.La persona explicó que habían bordeado el río en pequeños grupos durante dos días y lo atravesaron a pie en las compuertas que se encuentran a la altura de Riberas del Bravo.Ya del otro lado del río fueron reuniéndose cerca del puente internacional en el trascurso de la mañana de ayer.“Somos todos de Guatemala. Somos 200 repartidos en el grupo 1 y el grupo 2. Algunos estaban en el puente cuando fueron desalojados y decidimos caminar hasta encontrar un paso por el río”, comentó uno de los migrantes que no quiso ser identificado.“Cruzamos el río por la noche y esperamos que vengan más”, agregó.El migrante entrevistado dijo que no se moverán del lugar “hasta conseguir una entrevista con autoridades migratorias estadounidenses para solicitar asilo”.También pidió la ayuda de la comunidad juarense para que donen agua y comida, además de cobijas para pasar las noches en el lugar.La parte donde se encontraban decenas de migrantes es considerada territorio de los Estados Unidos, por lo que autoridades mexicanas están imposibilitadas de apoyarles comentó un elemento policiaco en el sitio.Esta es una de las mayores concentraciones de migrantes después de que fueron retiradas 193 personas del puente internacional Paso del Norte el pasado 9 de noviembre por autoridades de los tres niveles de gobierno debido a las bajas temperaturas en la región.Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal para encontrar pistas del lugar donde pudieron cruzar el cauce del río Bravo para terminar del lado estadounidense, pero no encontraron huellas. La presencia policiaca duró alrededor de dos horas.También se encontraban dos unidades de la Patrulla Fronteriza del otro lado del muro vigilando el arribo de pequeños grupos de extranjeros en el lugar.Los migrantes se encontraban repartidos en varios grupos integrados por mujeres y niños en su mayoría a lo largo del muro fronterizo hacia el oriente del cruce internacional. [email protected] redaccion.diario.com.mx

