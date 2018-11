Reactivan alerta por calentones

Ciudad Juárez— El acumulamiento de gas y el mal uso de un calentón eléctrico fueron las causas de los últimos cinco incendios ocurridos en viviendas, con saldo de una persona fallecida, dos lesionadas y pérdidas para los propietarios.Por esa circunstancia, la Dirección de Protección Civil llamó a la ciudadanía a extremar precauciones porque todos los aparatos calefactores en los hogares son peligrosos si no se les da un manejo adecuado.Calentones de leña, eléctricos y de gas, deben estar alejados de objetos dentro de la casa y ser apagados sin excepción antes de irse a dormir, indicó Efrén Matamoros Barraza, titular de la dependencia.En el caso particular de los eléctricos, explicó que pueden sobrecalentar las instalaciones, y que el riesgo es mayor si éstas no se encuentran en buen estado, por lo cual es importante hacer la revisión correspondiente, apagarlos cuando no vayan a ser usados y al igual que los demás, apartar de su alrededor cosas como cortinas, sillones y camas.“El gas avisa cuando hay una fuga o está quemando mal el combustible, eso es muy importante revisar; en el caso de los de leña, sólo hay que ponerle los trozos necesarios y no ocasionar una llama muy alta que pueda alcanzar objetos o llegar al techo si es de madera”, dijo.“En cuanto huela a gas, se pide a la ciudadanía que llamen al 911 y una unidad de Bomberos acudirá para arreglar la situación. Deben salirse de la casa y llamar, es muy importante”, indicó.De acuerdo con información previa, se conoce que ante el acumulamiento de gas hasta encender la luz puede ocasionar una explosión e incendio.Matamoros Barraza puntualizó que este tipo de accidentes incrementa en la temporada por el uso intensivo que se les da, se echan a andar todos los aparatos y en ellos se involucra el fuego.“Con las calefacciones es muy importante darles mantenimiento, sus cambios de filtros para que funcionen bien”, expresó el servidor público.A inicios de mes una explosión derribó el domicilio de una mujer en el cruce de las calles Chapala y Argentina de la colonia Hidalgo, la misma quedó lesionada, tras el accidente provocado por acumulamiento de gas.El 12 de noviembre explotó un calentón en el interior de un departamento de la calle Montemayor, en la colonia Melchor Ocampo, en el incidente no se registraron lesionados, sólo daños.El pasado miércoles una mujer murió y una resultó lesionada y otra persona resultó con quemaduras cuando también un acumulamiento de gas provocó un incendio en el interior de su domicilio en la calle Niños Héroes y Cadetes del 47.“Ellos manejaban gas natural que era nada más la estufa y el bóiler, pero tenían un tanque con gas LP para los calentones, y fue éste que provocó la explosión y la pérdida de una vida”, dijo.El jueves, un departamento en Infonavit Casas Grandes tuvo pérdidas al ocurrir un incendio por el manejo inadecuado de un calentón.Cabe mencionar que en todas las estaciones de Bomberos, elementos realizarán de manera gratuita la revisión de los calentones por la temporada, el requisito es llevarlos limpios y sopleteados para facilitar el proceso.• Apagar el calentón antes de ir a dormir• Verificar que no existan fugas de gas o leña encendida• Mantener abierta una ventana entre 10 y 12 centímetros• Colocar los cilindros de gas afuera de la vivienda• No tener aparatos cerca de cortinas u objetos inflamables• Usar suficientes cobijas para dormir• En calentones de leña, colocar tiro de monóxido hacia afuera• De ser posible colocar un detector de humo• Ante olor a gas evacuar la casa y llamar al 911