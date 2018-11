Controlan 5 bandas narcomenudeo

Ciudad Juárez- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) tiene detectadas aquí cinco organizaciones delictivas que controlan la venta de drogas, reveló el titular de la corporación preventiva, Ricardo Realivázquez Domínguez.Dijo que esos grupos –Cártel de Sinaloa, Cártel de Juárez (La Línea), “Los Aztecas”, “Mexicles” y “Artistas Asesinos”– utilizan desde niños de 10 años hasta mujeres de 85 como narcomenudistas.Estadísticas de la Fiscalía General del Estado (FGE) indican que de enero a octubre de este año, en el municipio de Juárez 549 menores de edad fueron detenidos por narcomenudeo, una décima parte de los adultos arrestados por ese delito.La cifra oficial de adultos detenidos en ese período fue de 5 mil 389, que fueron sorprendidos por la Policía cuando traficaban mariguana, cocaína, heroína y metanfetaminas.La FGE informó que detuvo a 429 féminas en 10 meses vendiendo droga, 27 de ellas entre los 12 y 17 añosDe acuerdo con Realivázquez, la incursión reciente de mujeres en el narcomenudeo “es sorprendente”. Muchas de ellas fueron aprehendidas al momento en que usaban a sus bebés para esconder drogas en carriolas, dijo.La FGE informó que en Juárez se detuvo a 429 mujeres en 10 meses vendiendo drogas, 27 de ellas de entre 12 y 17 años.Los grupos de la delincuencia organizada que disputan ese negocio en la ciudad han cometido más de 900 asesinatos en el 2018, del total de mil 100 homicidios registrados por la Fiscalía Zona Norte del 1 enero al 16 de noviembre, según la estimación del jefe policiaco.La característica sobresaliente, tanto en la mayoría de las víctimas de homicidio doloso como de los presuntos asesinos, es que cuentan con antecedentes penales por delitos contra la salud, portación de arma de fuego o robo, comentó Realivázquez.Los grupos detectados por Segurida Pública como únicos distribuidores de drogas ilícitas en la ciudad son el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Juárez (La Línea), “Los Aztecas”, “Mexicles” y “Artistas Asesinos”.A la fecha y luego de la cruenta lucha entre los dos cárteles entre 2008-2011 hay una desbandada de un grupo hacia otro por los integrantes de estas organizaciones, aseguró el jefe policiaco.Citó como ejemplo —basado en las detenciones de narcomenudistas— que el grupo Doble A son pandilleros que se ofertan al mejor postor y se unen a grupos que en el pasado fueron antagónicos.“No están actualmente (los doblados) identificados con algún cártel, tienen contactos entre ellos mismos, pero se cargan más hacia el grupo de Sinaloa”, precisó Realivázquez.También por lo que se sabe —dijo— recientemente una parte de la pandilla Los Mexicles fue reclutada por “El 300”, Gerardo Garza Santana, pero luego se regresó a trabajar para el Cártel de Sinaloa.De acuerdo con el jefe de la Policía, la mayoría de los narcomenudistas son de bajos recursos económicos y adictos a la sustancia que venden.“Es gente humilde, adicta, desempleada, con récord delictivo mínimo de una o dos detenciones al igual de faltas administrativas. Su vestimenta varía pero es ropa humilde, no de marca”, dijo Realivázquez.Refirió que antes este delito era exclusivo del sexo masculino, “pero de un tiempo para acá es bastante la participación del sexo femenino, vendiendo y transportando, incluso señoras de la tercera edad; usan a sus nietos y bebés en carriolas para trasportar dosis”.Aseguró además que existen narcomenudistas de entre 10 y 11 años que son los que llevan la droga a determinados puntos.“Ellos (los niños) no son adictos, no pueden ser juzgados, pero llevan la droga. ¿Dónde está la familia de ese niño, los valores? Lo de menos es señalar al Gobierno de que no hace nada, pero desde las familias, ¿qué estamos haciendo?, cuestionó.La presencia de ‘dealers’ o vendedores de droga existe en toda la ciudad ya que la distribuyen a domicilio, “pero no podemos decir que en cada esquina se vende droga”, señaló.“Tenemos distritos conflictivos como el Centro, para narcomenudeo es un problema ese distrito”, dijo y refirió como punto de mayor incidencia (en el sector poniente) la colonia Plutarco Elías Calles, rodeada de cerros y llena de ‘halcones’ que ven llegar desde partes altas y a distancia a las unidades de la SSPM.Otra zona problemática son los distritos Valle y Sur, pero el principal es el Centro, y es donde más detenciones se registran, aseguró.Reportes de la dependencia ubican colonias en específico donde la incidencia de venta de drogas y homicidios es elevada. Se trata de Riberas del Bravo, Zaragoza, Salvárcar, Villa Colonial, Revolución Mexicana, Exhipódromo, Azteca e Infonavit Casas Grandes.Realivázquez dijo que se han detectado puntos fijos donde los narcomenudistas operan en fincas y los clientes “llegan, compran y se van, pero no como era antes donde hacían fila, como en ‘La Cima’, donde (los adictos) se formaban hasta mejor que un pase de lista policial para comprar droga. Todos estos lugares los hemos ido limpiando”, comentó.Según el jefe de la Policía, los vendedores que son detenidos refieren el precio al que comercializan la droga, el cual varía y existe oferta y demanda.La mariguana es la más barata y más consumida. Su costo varía desde 20 a 60 pesos, o en greña de 60 a 100 pesos. La heroína cuesta 60 o 70 pesos por dosis, la más cara 80 pesos, lo que le llaman “una pelotita”.La cocaína cuesta de 100 o 150 por dos ‘líneas’ y la metanfetamina conocida como cristal oscila entre 80 y 120 pesos, depende la cantidad, dijo el secretario de la SSPM.Por estudios del Observatorio Ciudadano de Juárez se sabe que en esta ciudad el comercio de drogas genera ingresos superiores a los 147 millones de dólares al año, y unas 7 mil personas están inmersas en la comercialización. (Staff / El Diario)Fuente: SSPM

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.