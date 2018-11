Ciudad Juárez— El sistema de alumbrado público de la ciudad es obsoleto, y la falta de este servicio es la principal queja de la ciudadanía a través de todos los medios de comunicación, afirmó el alcalde Armando Cabada.Dijo que hay luminarias de 30 años de antigüedad, y el 85 por ciento ya no cumple con la Norma Oficial Mexicana.Agregó que únicamente unas 10 mil lámparas que se adquirieron en la administración 2013-2016 son nuevas y cumplen con la Norma.Afirmó que recientemente se autorizaron recursos extraordinarios para la compra de mil 500 focos y fotoceldas, pero ha sido complicado adquirirlos porque ya no se consiguen.“Porque son obsoletos, porque no cumplen con la Norma Oficial Mexicana porque son contaminantes, pero tenemos que dar el servicio”, declaró.Cabada aseguró que por ello se autorizó una inversión adicional para la compra de material para el sistema de alumbrado, aunque es absoluto.“Por eso necesitamos tecnología de última generación, para convertirnos en un municipio verde, pero sobre todo para dar un servicio eficiente de alumbrado público”, mencionó.Dijo que en dos semanas, a más tardar en tres, se presentará el proyecto de alumbrado ante los diputados locales, para que lo “analicen y lo enriquezcan”.“Hicimos todo un reajuste en cuanto a la normatividad financiera para que nuevamente al pasar por el Congreso del Estado se pueda respaldar como garantía de pago, no como fuente de pago, las participaciones federales”, explicó el alcalde.Agregó que el sistema se pagaría con lo que se cobra del Derecho de Alumbrado Público (DAP).La inversión extraordinaria que se autorizó fue de 3.5 millones para la Dirección de Alumbrado Público.El director general de Servicios Públicos Municipales, Raúl Rodríguez, expuso que en los dos últimos meses de este año se repararán luminarias que no funcionan, como por ejemplo en el bulevar Óscar Flores.El presupuesto que se asignó este año a la dependencia para mantenimiento fue de 2.8 millones de pesos, pero con estos 3.5 millones será un total de 6.3 millones de pesos para reparación de la red, aseguró anteriormente.Dijo que con esos 3.5 millones, presupuesto adicional que se aprobó destinar a la dependencia el 1 de noviembre en sesión de Cabildo, se adquirirá material para remediar el alumbrado público.

