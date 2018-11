Integran Consejo Municipal contra las adicciones

Ciudad Juárez— El Consejo Municipal Contra las Adicciones (COMCA) quedó integrado ayer por autoridades estatales, locales y representantes de asociaciones civiles.El propósito del organismo es promover y apoyar los programas en prevención y atención de problemas de salud pública originados por el abuso o dependencia a sustancias psicotrópicas y estupefacientes.El COMCA en conjunto con el sector público y la sociedad apoyará acciones de prevención, tratamiento y reinserción de una persona que padece un trastorno por uso de sustancias tóxicas, explicó la comisionada estatal de Atención a las Adicciones de la Secretaría de Salud, Monserrat Fernández López.Dijo que en esta ciudad hay un incremento en el uso de cristal entre personas de 15 a 29 años, aunque sigue habiendo un alto consumo de alcohol, tabaco y heroína.“El cristal es una droga de fácil acceso económico, muchos lo buscan por sentirse con mayor energía, sin embargo es una droga altamente deteriorante y discapacitante”, explicó.Dijo que una persona que consume cristal, rápidamente puede dañar su cerebro y generar síntomas psicóticos, síndromes que otras drogas no provocan.“Son alucinaciones e ideas delirantes, es decir cosas que no son verdad. Esa persona necesita tratamiento psiquiátrico. No lo va hacer yendo a la iglesia, no lo va a hacer echándole ganas, necesita una atención integral”, explicó Fernández.El Comité quedó conformado por el alcalde Armando Cabada Alvídrez como presidente, la regidora Juana Reyes Espejo como coordinadora, la comisionada Estatal Contra las Adicciones Monserrat Fernández López, secretaria honoraria, y el director de la Jurisdicción Sanitaria II, Ramón Murrieta González, como secretario Técnico.Como vocales del comité participan la directora municipal de Salud, Daphne Santana Fernández; el secretario de Seguridad Pública, Ricardo Realivázquez Domínguez y los regidores Carlos Ponce Torres y Olivia Bonilla Soto.Además, Martha Sánchez Escalante, directora de la Comisión de Salud Fronteriza; Arturo Valenzuela Zorrilla, director de los Servicios de Salud; Gregorio Flores Jiménez, comisionado regional de COESPRIS; María Elena Ramos Rodríguez, directora de Grupo Compañeros y Olivia Caraveo Villalobos, directora del Centro de Integración Juvenil.Apoyará acciones de prevención, tratamiento y reinserción de una persona que padece un trastorno por uso de sustancias psicotrópicas y estupefacientes

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.