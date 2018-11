Ciudad Juárez— Aunque se ha presumido varias veces desde el año pasado el inicio de la construcción del Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas (CIITA), las obras se retrasarán todavía un año más, de acuerdo con la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE).La titular de esa área antes llamada Secretaria de Economía, Alejandra de la Vega Arizpe, dijo que ya tienen los proyectos ejecutivos y se espera arrancar la edificación del CIITA a finales de diciembre o inicios de enero, para terminar antes de concluir el 2019.Todavía el 1 de noviembre pasado, el sitio chihuahua.gob.mx publicó la nota “Arranca construcción del Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas en Juárez”, cuando en la práctica los terrenos del Ex Hipódromo, donde se edificará el complejo tecnológico, siguen intactos.Tampoco la partida de 240 millones de pesos que invirtieron autoridades de los tres niveles de Gobierno en conjunto con el Conacyt para la construcción y equipamiento ha sido utilizada, según De la Vega Arizpe.El arranque de las obras en falso ha sido una constante desde el año pasado. En octubre de 2017, el gobernador Javier Corral presumió en su informe de actividades que en ese mismo mes se colocaría la primera piedra del edificio y se publicaría en el Diario Oficial del Estado el decreto de la constitución del fideicomiso.Para este año, apenas se dio un “arranque” del CIITA con la creación de dicho fideicomiso, pero las obras todavía no inician y una fecha exacta para ello tampoco ha quedado clara. Mucho menos una fecha proyectada para terminar la obra y que inicie operaciones ese complejo tecnológico.Pese a ello, la titular de la SIDE defendió el proyecto. “Están minimizando el esfuerzo que toma conjuntar todos los factores como traer al Instituto Politécnico Nacional, como conseguir la aprobación de Conacyt y la aprobación de todos los actores”, dijo ayer la funcionaria estatal.Puntualizó que aunque no cuentan con un edificio, ya están ejecutando proyectos propios del CIITA, como el centro de moldes y troqueles albergado en el Centro de Entrenamiento en Alta Tecnología (Cenaltec).Según la secretaria, ese centro está operando con base en recursos que pusieron tanto empresas, como el estado y el Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (Prosoft), aunque no abundó en la inversión.“No esperes a que tengas un edificio construido que al final del día puede ser un cascarón por más hermoso que esté. Lo importante es crear esos vínculos de trabajar juntos, de sumar a los investigadores con la industria y empezar a colaborar en oportunidades para la región”, apuntó.Datos del Gobierno indican que el centro será clave para incrementar la integración vertical y horizontal, la creación y desarrollo de empresas mexicanas de media y alta tecnología y la retención, atracción y desarrollo de inversiones extranjeras.Para la construcción del centro, el Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua aportó 80 de los 240 millones destinados hasta ahora.El espacio contará con una superficie de 14 mil metros cuadrados y 7.5 mil metros cuadrados de construcción; con una inversión de 140 millones de pesos para su edificación y 100 millones para el equipamiento, sumando 240 millones de pesos en total.

