Revelan supuesta trampa de juez durante examen de selección

Ciudad Juárez.- Un video difundido en la página oficial del Consejo de la Judicatura muestra a uno de los candidatos a jueces penales del Distrito Judicial Bravos, con cabecera en Ciudad Juárez, utilizando una computadora durante el examen de selección aunque en la convocatoria se determinó que estaba prohibido recurrir a cualquier aparato.El candidato y ahora juez penal electo que al parecer incurrió en esa irregularidad es Rigoberto Isaías Flores Gómez.En un video difundido en la página www.stj.gob.mx/cje/convocatorias -como parte del esfuerzo del Consejo de la Judicatura por transparentar el proceso de selección- se tomó la fotografía en la que se observa a Flores Gómez, quien fue agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía zona norte, capacitador nacional del actual sistema de justicia penal y abogado particular, maniobrando una computadora mientras realiza el examen en una sala penal de Ciudad Juárez.Los exámenes correspondientes a la quinta etapa del concurso de oposición que fue convocado por el Consejo de la Judicatura para elegir a 56 jueces con carácter de definitivos se llevó a cabo del 6 al 15 de agosto de este año.La imagen de Flores Gómez corresponde al 7 de agosto y se le observa en uno de los estrados de una sala penal espacio al que solo tienen acceso los jueces y en ese periodo los aspirantes a ocupar ese cargo.Anoche personal del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial dijo no podía emitir ninguna postura al respecto porque se “van a revisar los términos de la convocatoria”.Sin embargo, personal del Instituto de Formación y Actualización Judicial (Inforaj) , quienes aplicaron los exámenes, señalaron que antes de entrar a esa etapa del concurso que fue la quinta y consistió en simular una audiencia pública se les retiraron todos los aparatos a los sustentantes para evitar cualquier comunicación.“Les recogimos los aparatos, incluidos los celulares, para evitar cualquier riesgo de comunicación que permitiera alguna consulta. Solo se les permitieron libros, es decir, los códigos o leyes pero no electrónicamente”, señaló uno de los aplicadores del examen.En la convocatoria CJE/002/2018 correspondiente a la quinta etapa del concurso se señala “el usos de celulares, computadoras portátiles, tabletas electrónicas y cualquier dispositivos electrónico que permita la comunicación o envío de datos o archivos, está prohibido. Por lo que el sustentante deberá presentarse únicamente con identificación oficial y con el material de consulta que estime conveniente”.Algunos de los sustentantes también confirmaron que les prohibió entrar al examen con celulares, computadoras y cualquier aparato electrónico e incluso les quitaron los relojes.“Si es que así fue el racero no fue el mismo. Me causa sorpresa que se haya permitido a algunos utilizar aparatos electrónicos y a nosotros no, me extraña porque no se podía usar estos aparatos. Este abogado es una persona muy inteligentes, un abogado hábil no tengo duda de su capacidad. Pero nadie debía haber usado aparato y eso nos pone en condiciones diferentes”, expresó uno de los abogados que participó en el concurso de oposición José Miramontes Caro.“Está muy mal esta situación, es una irregularidad. Una persona que no acata instrucciones y más alguien que aspira a ser juez y desatiende una instrucción ¿cómo queda como persona? Es cuestionable”, aseveró otro de los sustentantes.