Ciudad Juárez— El Gobierno de Estados Unidos actualizó ayer la alerta para sus ciudadanos que viajan a México y agregó la zona oriente de Ciudad Juárez, a partir del bulevar Independencia, al perímetro de áreas peligrosas para los visitantes y restringidas para su personal.La alerta mantiene también la recomendación para los empleados del Gobierno de no internarse en el Centro de la ciudad, específicamente en un área integrada por 134 manzanas que va desde el sur de la avenida David Herrera Jordán, al poniente de la calle 5 de Mayo, al norte de la 18 de Marzo y al oriente de la avenida Francisco Villa.En ese cuadrante, “la delincuencia violenta y la actividad de pandillas son generalizadas”, advierte el comunicado.Agrega que “si bien la mayoría de los homicidios parecían ser objeto de ataques, los asesinatos de organizaciones criminales y las batallas territoriales entre grupos criminales han resultado en crímenes violentos en las zonas frecuentadas por ciudadanos estadounidenses. Los transeúntes han resultado heridos o han muerto en incidentes con disparos”.Además, requieren una aprobación previa para viajar de noche a las áreas al oriente del bulevar Independencia. “Deben viajar hacia y desde el aeropuerto después del anochecer a través de la Autopista 45 de México, utilizando la ruta más directa al norte de bulevar Zaragoza para acceder a la autopista”, recomienda.La alerta limita los viajes a empleados del Gobierno estadounidense en los municipios de Juárez, Chihuahua, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga y el puerto de Palomas.También recomienda acceder a los puentes internacionales Paso del Norte, De las Américas y al de la calle Stanton sólo a través de vías rápidas.El Gobierno de los Estados Unidos aconseja no viajar a los estados de Michoacán, Colima, Guerrero, Sinaloa y Tamaulipas. En esos lugares, “el crimen violento como el homicidio, el secuestro, el robo de autos y el robo está muy extendido”, dice el comunicado.Pide también a los empleados del Gobierno estadounidenses no viajar entre ciudades después del anochecer, no tomar taxis en la calle y no confiar en los vehículos despachados, incluso desde servicios basados en aplicaciones como Uber, o desde taxis regulados.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.