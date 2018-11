'Pega' al comercio fronterizo alza en tiempos de cruce

Ciudad Juárez— En plena época del año en la que se incrementan los cruces en los puentes internacionales, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) anunció que los tiempos de espera se prolongarán todavía más.La región experimenta a diario una cantidad significativa de tráfico de peatones, vehículos personales y comerciales en los cruces de El Paso, Tornillo y Santa Teresa, por lo que extender la espera afectará el comercio y la actividad transfronteriza, coincidieron empresarios."Mucha gente va y compra mercancías o cruza simplemente hasta para ir a llevar a sus hijos a la escuela y nos viene a afectar”, dijo Raúl de León Apraez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.CBP informó que ante la eventual llegada de la caravana de migrantes a la frontera de EU, desde ayer los usuarios de los puentes internacionales verán un incremento en las líneas de espera para cruzar.Un gran número de oficiales especialmente entrenados del CBP, asignados a los puertos de entrada de El Paso, Santa Teresa y Tornillo, serán reasignados a los puertos de entrada de Arizona y California para apoyar la respuesta del CBP ante la caravana de migrantes que se aproxima.“El despliegue de nuestros oficiales para apoyar el procesamiento de migrantes y los esfuerzos de seguridad fronteriza en Arizona y California tendrá un impacto en Aduanas y Protección Fronteriza a nivel local, en la facilitación del comercio y viajes”, dijo Héctor Mancha, director de Operaciones de Campo del CBP en El Paso.El anuncio se da mientras se aproximan las fiestas decembrinas y el “Viernes Negro”.“No tenemos idea (de cuánto tiempo más se demorará la gente). Lo que nos dice CBP es que va a reducir el personal operativo en estos cruces al mínimo indispensable. Mientras los tiempos de revisión los controlen ellos, nosotros podemos hacer poco”, comentó Sergio Madero, director del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.Llamó a los juarenses a tomar precauciones. “Viene la época más demandada de cruce fronterizo a partir de estas semanas, y además de la sobrecarga adicional de la temporada vamos a tener este impacto por la reducción de personal de la aduana norteamericana”.Datos oficiales indican que en 2017 los cruces fronterizos en dirección norte de los puentes De las Américas, Paso del Norte y Zaragoza vieron un promedio diario de 35 mil 757 vehículos de pasajeros, poco más de 13 millones anuales, mientras que en peatones fueron 18 mil 979 por día, lo equivalente a 6.9 millones en 365 días, así como 2 mil 489 camiones de carga por día, 779 mil 192 anuales.En 2013 Canaco realizó una estimación con base en información de la Aduana de Estados Unidos, de El Paso Metropolitan Planning Organization (MPO) y del Texas Center For Border Economic and Enterprise Development del ingreso semanal de juarenses que trabajan en El Paso y viven en Ciudad Juárez, cuya cifra ascendió a 15 millones 554 mil 160 dólares. Al año el cálculo es de 808 millones 816 mil dólares.Los transportistas también están a la expectativa, pues aunque dicen que las nuevas medidas de CBP no alcanzarían las líneas de carga, en caso de ello, las afectaciones serían catastróficas.Datos de la Asociación de Transportistas muestran que cada tráiler que cruza a Estados Unidos desde aquí lleva materiales con un valor aproximado de 100 mil dólares.“Hasta ahorita no se ha mencionado que pudiera afectar las cargas, pero si la situación se pone critica sí nos va a afectar”, comentó Alejandro González, delgado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).Octavio Ramírez, director de la Asociación de Transportistas en Juárez, dijo que el Comité Facilitar Aduanero –integrado por la Adunas Mexicana, agentes aduanales, autoridades municipales y otros actores– trabaja en un plan de contingencia para el cruce de cargas en caso de un cierre de fronteras por el arribo de la caravana de migrantes.Mencionó que se busca tener opciones de accesibilidad en los cruces para evitar pérdidas económicas.Información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestra que tan sólo en agosto de 2018 las exportaciones por Juárez por carretera sumaron 4 mil 953 millones 74.85 mil dólares.CBP informó que la acción que tomaron será por tiempo indefinido, por lo que recomendó a las personas que monitoreen los tiempos por medio de Border Wait Times en línea o descarguen la aplicación CBP BWT en su teléfono inteligente a través de App Store o Google Play.“Los viajeros transfronterizos deben esperar que los carriles estén cerrados y anticipar que los tiempos de procesamiento aumenten. Le sugerimos que reduzcan o consoliden sus viajes transfronterizos y, si tienen que cruzar, creen tiempo adicional en su agenda para adaptarse a estos retrasos esperados”, dijo Mancha.

