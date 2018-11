Ciudad Juárez— Después de dos años de aguantar agresiones sexuales por parte de su padrastro y tras cumplir la mayoría de edad, una mujer presentó la denuncia penal.La víctima señaló que la pareja sentimental de su madre, Manuel de la Cruz, la violó cuando ella tenía 16 años y la amenazó con causarle un daño a sus hermanos y a su madre si oponía resistencia.Desde ese momento continuó realizándole tocamientos lascivos, así lo informó una agente del Ministerio Público (MP) adscrita a la Fiscalía de Género a un Tribunal de Control tras ejecutarse una orden de aprehensión en contra de Manuel de la Cruz.Al formular cargos legales en contra del sospechoso la representante social expuso al tribunal, presidido por el juez Ramón Porras Córdova, que esa autoridad inició una investigación en contra del detenido porque un día de mayo del 2015 él violó a una mujer entonces menor de edad en el interior de una casa ubicada en la calle Urbano Puerta de la colonia Juárez Nuevo.La fiscal precisó que los hechos ocurrieron una tarde, en la habitación de Manuel de la Cruz y de madre de la víctima.Luego la agente del MP comenzó a dar lectura a la declaración que la víctima —cuya identidad quedó bajo reserva por determinación del Tribunal— rindió ante el MP el pasado 14 de mayo, en la que explicó que ella vivía con la pareja y con los tres hijos que procrearon Manuel y su madre durante los 17 años en que vivieron en concubinato y señaló que un día antes la pareja había terminado su relación.Además la ofendida narró que en mayo del 2015 su padrastro le ofreció dinero para que se acostara con él y le dijo que debería estar agradecida por todo lo que él le había ayudado. Enseguida la tomó del brazo por la fuerza y expresó que él la amaba tanto y no iba a dejar que ella fuera de otro hombre, luego le advirtió que si no cedía le iba a hacer daño a sus hermanos y a su mamá para luego consumar la violación.A partir de ese momento, denunció la víctima, Manuel de la Cruz comenzó a realizarle tocamientos lascivos.Un día antes de que la víctima presentara la denuncia, una hermana de la víctima le dijo a su madre que tenía que ir a ver a la ofendida porque estaba llorando y la madre llegó a la vivienda acompañada de su esposo, entonces la víctima le reclamó porque iba acompañada de su padrastro y le dijo que él le había tocado un glúteo y ella le había propinado una bofetada y un rasguño.Ante la situación, el padrastro le gritó a su esposa que eso era verdad y que lo había hecho para “desquitarse de ella porque andaba de volada”, porque le había encontrado algunos mensajes en el celular, explicó la fiscal al juez.El acusado renunció a los tiempos previstos por la ley para que se resolviera su situación jurídica.y pidió que en la misma diligencia el Tribunal entrara al estudio del caso luego el abogado defensor expuso que había incongruencias en la declaración de la víctima, entre estas que a la psicóloga legista si le preciso que la violación sucedió el primero de mayo del 2015 y que no se trataba de una violación si no de un acto sexual porque no huno ni amenazas ni violencia.Al final el juez consideró que si se había cometido un delito y que Manuel de la Cruz es el presunto responsable, por lo que lo vinculó a proceso penal y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva por un plazo máximo de seis meses. Además aprobó dos meses para la investigación complementaria.

