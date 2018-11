Sin placas para ruteros hasta 2019

Ciudad Juárez— A pesar de haber anunciado la liberación de 3 mil 500 juegos de placas para transporte público y de personal, la Recaudación de Rentas de Gobierno del Estado informó no contar con los metálicos hasta marzo del año entrante.El programa se anunció a finales de la semana pasada, después de decomisos contra los ruteros y manifestaciones de los concesionarios por la irregularidad en la que transitan mientras dan el servicio.Laura Marín, recaudadora de Rentas en la Zona Norte, indicó que mientras se resuelve el problema se les van a entregar cartones a partir de la próxima semana, una vez que los concesionarios hagan llegar una lista de las unidades que quieren identificar.Por lo pronto van a tener que pagar el trámite. La dependencia hizo el papeleo en la semana a 12 ruteras, según se informó.Excusó la falta de metálicos porque “ese tipo de placas no se usan constantemente. No las tenemos en nuestro inventario, pero ya hicimos un pedido muy grande”.Dijo que ayer se reunió con autoridades de Transporte del Gobierno estatal y transportistas para hacerles saber que para plaquear unidades deben hacer llegar la información de cada una de las unidades.Se definirá la entrega de cartones para quien las ocupe por primera vez, para los que tienen adeudos de revalidación o simplemente quieren hacer el canje de placas, explicó la funcionaria.Mencionó que se les dio como plazo hasta el martes para que hagan llegar esa información.Antidoping a choferesDurante el lunes, el Departamento de Transporte en la Zona Norte aplicó un examen antidoping a 200 choferes de ruteras de transporte urbano de manera aleatoria.Mediante sangre y orina, en la prueba se midieron cinco parámetros: mariguana, cocaína, barbitúricos, benzodiacepina y anfetamina, dio a conocer el jefe de la dependencia, Luis Ordorica.Refirió que los exámenes fueron enviados a la ciudad de Chihuahua, particularmente a la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) para que haga las evaluaciones.Ordorica dijo que una vez que lleguen los resultados —sin fecha definida—, quienes salgan positivos van a enfrentar la cancelación de la licencia y van a tener tres meses para que puedan limpiarse y acudir a un centro de rehabilitación para iniciar otra vez el trámite.

