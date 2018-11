Advierten a adolescentes sobre riesgos del alcohol

Ciudad Juárez— Una de las molestias de Alejandra durante los fines de semana es que su padre toma cerveza de más y quiera usar su vehículo.“Desde los 11 años él me enseñó a manejar, así que lo quito del volante y yo conduzco; me enoja mucho que no entienda que no debe manejar si ha tomado”, declaró la estudiante del primer semestre de la preparatoria CETIS 61, ubicada en la colonia Ladrilleros y Caleros, al poniente de la ciudad.Alejandra esperaba a Diana, quien era guiada por una agente vial mientras le hacía la prueba simulada del conductor ebrio.“Se ve todo borroso, así es la imagen que tiene una persona que ha consumido alcohol y es muy peligroso”, explicó la estudiante del primero E, cuando se reúne con su amiga Alejandra.Ambas adolescentes participaron ayer en el evento conmemorativo por el Día Mundial sin Alcohol 2018, que fue propuesto por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que se celebró en la Preparatoria CETIS 61, ubicada en la colonia Ladrilleros y Caleros, al poniente de la ciudad.“Hoy (ayer) es el Día Mundial de la reflexión que hace el alcohol y se invita a los jóvenes para hacerles ver que tienen que ser muy responsables al ingerirlo porque al hacerlo en forma irresponsable puede cambiarles la vida de un momento a otro si van conduciendo un vehículo”, dijo Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico de la Secretaría de Salud en la zona Norte.Planteó que el mensaje sobre las afectaciones a la salud debe llevarse a las escuelas, pues ya se tienen detectados casos de adicciones al alcohol en el nivel medio superior.Linda Sepúlveda, vocera de la Jurisdicción Sanitaria Número II, dijo que este año en Ciudad Juárez se han atendido mil 437 personas en los Centros de Atención Primaria a las Adicciones (CAPA´s) y el alcohol ha sido la primera droga de impacto en el 41 por ciento de las personas que acudieron a solicitar tratamiento, es decir, 599 afectados por su consumo de alcohol.“En los Centros de Rehabilitación se atendieron a 975 personas por esta misma enfermedad, posicionándose en segundo lugar, sólo debajo de la marihuana”, explica.La prevención es la mejor herramienta para evitar adicciones entre los adolescentes, consideró Valenzuela Zorrilla, quien dijo que los líderes de familia y el sector deben asumir ese compromiso y darles el mejor ejemplo a los jóvenes.Debe haber siempre un consumo mesurado de alcohol y jamás se le debe ofrecer una bebida alcohólica a un niño o un adolescente, ni de broma, conminó el médico. [email protected] ,mx

