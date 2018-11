Ciudad Juárez— La clínica “Rinocenter” donde una mujer identificada como Laura Ávila de 36 años de edad acudió a realizarse una cirugía plástica y resultó con daño cerebral irreversible no será clausurada por la autoridad sanitaria local.La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) determinó emitir una suspensión temporal parcial de actividades solamente al área de quirófano al identificarse algunas inconsistencias higiénicas en el lugar después de dos visitas de inspectores de la dependencia, informó Gregorio Flores Jiménez quien aprovechó la conferencia de prensa para anunciarse como el nuevo titular de la Coespris.Durante la primera visita de revisión que se realizó el pasado 12 de noviembre no se encontraron observaciones graves en el funcionamiento de la clínica y no se dictó ninguna suspensión, pero en una segunda visita se detectaron inconsistencias “medianamente graves” en el área del quirófano, por lo que se emitió una suspensión temporal de actividades, explicó.El funcionario adelantó que los encargados de la clínica tienen dos semanas para subsanar las observaciones y si aprueban la visita de los inspectores “automáticamente se levanta la suspensión y podrán seguir funcionando”, dijo.Flores Jiménez no quiso ventilar qué tipo de irregularidades fueron encontradas por el personal de la dependencia, “por encontrarse en medio de una investigación oficial y podría ser perjudicial para las partes involucradas”.Recomendó a las personas interesadas en realizarse este tipo de procedimientos quirúrgicos se informen acerca de la validez y permisos legales que tenga el lugar, así como las condiciones de higiene y títulos de profesión de los médicos encargados de los procedimientos antes de realizarse una operación de este tipo.Agregó que la dependencia realizará un operativo de verificación en establecimientos del giro antes de que concluya el año que incluirá hasta la revisión de su publicidad, pero dijo desconocer el número de lugares donde se practican este tipo de cirugías en la ciudad.“Queremos conocer la cantidad de clínicas que se dedican a este tipo de prácticas, revisarlas y poner orden, incluso ver la posibilidad de regular su publicidad”, adelantó.

