Atropellan a estudiante del Bachilleres 11

Ciudad Juárez— Con golpes en todo el cuerpo y con fractura en pierna derecha resultó ayer una estudiante del Colegio de Bachilleres plantel 11 al ser atropellada camino a la escuela por el conductor de un vehículo compacto, de acuerdo con un reporte de la dirección de Tránsito.El incidente se reportó a las 7:05 horas de este miércoles en las calles Libre Comercio y Domingo García Ramos, frente a la institución educativa cercana al bulevar Independencia, al suroriente de la Ciudad.La menor, identificada como Diana Isabel, de 17 años, cruzaba la calle principal para acudir a clases con un grupo de estudiantes del mismo plantel, cuando el conductor de un auto Suzuki Swift modelo 2001 la embistió.El resto del grupo pudo alertarse de que el vehículo no reducía la velocidad al pasar por la zona escolar y logró apartarse, no así la estudiante, quien quedó tendida sobre la calle y fue asistida por sus compañeras y maestros en primera instancia, después por paramédicos que la trasladaron al hospital número 66 del IMSS.El reporte médico que se dio en el hospital fue que Diana Isabel G. C., había sufrido fractura de pierna derecha y contusión en el codo derecho, además estaba poli contundida. Las lesiones no ponían en peligro la vida, se aseguró.El conductor del auto se quedó en el sitio del percance y trató de ayudar, según dijeron testigos a los agentes de Tránsito que lo pusieron bajo arresto. Fue identificado como Luis Ángel C.D, de 23 años y de oficio conductor de tráiler.Luego de aceptar que no tomó las precauciones necesarias en la zona escolar para dar paso preferencial a los estudiantes, el presunto responsable fue consignado a la Fiscalía Zona Norte para que el Ministerio Público determine su situación jurídica.

