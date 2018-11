Vinculan a sospechoso de atentado contra ministerial

Ciudad Juárez— Un hombre fue vinculado a proceso penal como presunto responsable de haber participado en un atentado cometido el pasado 2 de mayo, en contra de un agente ministerial.El policía lesionado reconoció a Juan Carlos García Piñón, alías “El Charly”, luego de que este fuera detenido como posible responsable de un atentado más perpetrado en contra de otros ministeriales.Ayer García fue sujetado a proceso penal por un hecho sucedido el 2 de mayo entre 21:30 y las 22:30 horas el exterior de las Instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Norte, ubicada en eje vial Juan Gabriel y calle Aserraderos, cuando al parecer él y otros masculinos dispararon en contra del efectivo.El elemento repelió la agresión y los responsables huyeron del lugar a bordo de una camioneta Mercury Villager de color verde, de acuerdo con la acusación presentada por un agente del Ministerio Público (MP) adscrito a la FGE Zona Norte quien clasificó los hechos como constitutivos del delito de homicidio calificado en grado de tentativa.En el lugar de los hechos, peritos estatales localizaron a tres casquillos percutidos calibre 9 milímetros, una mancha de sangre, cuatro fragmentos metálicos y en el crucero conformado por el bulevar Óscar Flores y calle Juan Escutia, frente al número 3080 de la primera vía, se localizó la camioneta Villager ya chocada.El agente lesionado declaró ante el MP que esa noche él regresaba de comprar algunas frituras de una tienda de conveniencia instalada enfrente de la FGE, cuando escuchó un ruido y volteó hacía una camioneta en cuyo interior se encontraban dos hombres a los que había visto cuando iba a entrar al establecimiento y quienes le habían causado “mala espina”.“La persona que describí como copiloto de ese vehículo descendió y me estaban apuntando con un arma. Cuando escuché una primera detonación sentí que me impactó por la parte trasera, en la espalda del lado derecho; escuché un segundo disparo que me pegó en el brazo derecho; después otro que me dio en el estómago y fue cuando saqué mi arma de cargo y realicé como 9 detonaciones”, declaró la víctima.El oficial, de 53 años de edad, también señaló que él nunca cayó y un abogado que iba pasando por le lugar lo ayudo a llegar a la caseta de vigilancia de la FGE donde se encontraban algunos policías de la Municipal quienes lo trasladaron a recibir atención médica.En una ampliación de declaración efectuada por Villarreal Barroterán el pasado 17 de agosto, indicó que reconocía a Juan Carlos García Piñón como uno de los dos hombres que lo atacaron a balazos. Explicó que al ver su imagen en las noticias podía identificarlo como su agresor.El servidor público se refería a una noticia relativa al arresto de García Piñón como sospechoso de haber participado en el asesinato del agente B, Antonio Ortiz Mendoza, de la Policía Estatal Única y las lesiones causadas a otro elemento, sucedido el 3 de mayo de este año en las avenidas Teófilo Borunda y De Las Torres.Ayer la jueza de Control Dania Guadalupe Ramos Rodríguez, dijo que lo anteriores datos son suficientes para considerar que se cometió un delito y que García Piñón es uno de los presuntos responsables.La jueza también ordenó a El Diario reservar la identidad del procesado, pero su nombre fue difundido en los medios de comunicación desde que fue arrestado y en la audiencia judicial que se les instruyó por el crimen de Antonio Ortiz Mendoza.

