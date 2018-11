Desaparece hombre tras ser deportado

Ciudad Juárez— Una familia de Las Vegas, Nevada, busca en Ciudad Juárez a su familiar mexicano de nombre Rolando Meza García de 53 años, mismo que fue deportado a Juárez después de 30 años de vivir en los Estados Unidos desempeñándose como obrero en la construcción.La hermana del ahora extraviado, Angelina Meza García, mencionó que su hermano llegó el martes 6 de noviembre a esta frontera. Asimismo, agregó que el hombre es de complexión delgada, tez morena, tiene un tatuaje de lágrima en la mejilla izquierda, mide aproximadamente 1.68 metros, y su cabello es largo con una cola de caballo.“Tengo entendido que lo dejaron a él en la Presidencia de Ciudad Juárez. Él se comunicó con un familiar que tenemos allá para poder hacernos saber que ya estaba en la frontera. Ese familiar lo fue a buscar, y me llamó a mí, (me dijo) que él ya estaba ahí. Le dije que me hiciera el favor de recogerlo y llevarlo a su casa. Entonces, como ya era muy tarde –el martes en la noche– llegó a la Presidencia y ya se los habían llevado a la Casa del Migrante”, mencionó la mujer.Continuó: “Ahí le dijeron que no podía salir sino hasta el día miércoles después de las 8 de la mañana. Eso fue el día 7 de noviembre. Entonces, llegó ahí mi familiar, lo recogió y lo llevó a su casa. En el transcurso del día, él se comunicó con nosotros para decirnos que ya estaba ahí. Él tenía un boleto que migración le había otorgado como ayuda para que viajara a la Ciudad de México, somos originarios de México”.A pesar de que se tenía la esperanza de que Rolando Meza llegara a la Ciudad de México, nunca llegó. Sus familiares lo esperaron pero no apareció a pesar de que les dijo que viajaría a las 11 de la mañana en un camión Omnibus de México pero no especificó el número.“Nuestros familiares estaban al pendiente de él. Desde las 12 del día del viernes 9 de noviembre estuvieron en la central camionera de México. Hasta las 10 de la noche esperaron a que él llegara pero nunca llegó. Los familiares regresaron a preguntar a la central pero les dijeron que por seguridad no daban información de los pasajeros ni del número de autobús que supuestamente abordó”, dijo Angelina Meza.Agregó: “Hasta el día siguiente fueron a preguntar otra vez. Ya les enseñaron los videos de las 3 llegadas de los autobuses Omnibus de México, de los que llegaron a las 12, a la 1 y a las 2 de la tarde. Les enseñaron la lista de pasajeros, y él no iba en ninguno de los tres camiones. Quiero suponer que él no viajó, no tomó el autobús. Desde el día jueves 8 de noviembre no sabemos nada de él”.Si alguien tiene información al respecto, la familia proporcionó el número (656) 766-91-53. “Pueden preguntar por Francisco”, finalizó la hermana del extraviado.