Investigan 38 casos de acoso sexual

Ciudad Juárez— Una adolescente que trabajaba como empacadora en un supermercado fue en repetidas ocasiones hostigada sexualmente por uno de los empleados adultos; el caso fue denunciado por la madre de la afectada y el juez ordenó que el agresor no se acercara a la víctima y que pagara 8 mil pesos para terapias.La adolescente, que laboraba para costearse sus estudios, cambió de trabajo y terminó así con el problema que la aquejaba, pero no ocurrió así con una estilista cuyo empleado, luego de acosarla sexualmente por bastante tiempo, la atacó hasta casi matarla. Ambos casos ocurrieron en octubre pasado.Silvia Nájera, vocera de la Fiscalía de Género, informó que 38 mujeres denunciaron el presente año el delito de hostigamiento sexual, de enero a septiembre, entre ellos el caso de la adolescente donde se pudo evitar que el agresor avanzara en sus intenciones y la posibilidad de que tuviera un resultado parecido al de la estilista, que se conoció hasta que estuvo desaparecida.La mayoría de los casos de hostigamiento sexual no se denuncian, a pesar de ser un delito contemplado en el artículo 176 del Código Penal. La cifra negra se calcula en 94.1 por ciento, según la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.El Instituto Nacional de las Mujeres analizó el año pasado 145 denuncias al respecto que se presentaron dentro del servicio público federal, donde se descubrió que en el 45 por ciento de los casos los hostigadores tenían un puesto superior jerárquico hacia las víctimas.El análisis dice que en la mayoría de los reportes hubo un contacto físico sugestivo por el agresor y en menor proporción insinuaciones del tipo sexual.La mayoría de las víctimas fluctuaron entre los 35 y 39 años, seguido de las de 40 a 44 y finalmente el grupo de edad entre 25 a 29 años, según el reporte encontrado en Internet.El estudio muestra que en el 84 por ciento de los casos de hostigamiento sexual analizados, mujeres denuncian a hombres; en el 6 por ciento, hombres se quejaron de hombres y en el 4 por ciento mujeres denunciaron a mujeres. Sólo en el uno por ciento fue de hombres hacia mujeres.Los hombres más denunciados son de una edad de entre 45 y 59 años, dice el estudio del Instituto Nacional de las Mujeres.También el organismo gubernamental menciona que este tipo de delitos tiene mayor incidencia en los ámbitos laboral y escolar.

