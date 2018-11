Diabetes: enemigo silencioso

Ciudad Juárez— José, de 14 años, y su padre de poco más de 30 se sorprendieron ante los resultados que obtuvieron en la prueba de glicemia que les practicaron de manera gratuita en el Hospital Ángeles.Ambos presentaron más de 300 miligramos por decilitro (mg/dl) y dijeron sentirse perfectamente bien, pese a los elevados niveles de glucosa en la sangre.Fueron 373 personas las que se realizaron el examen el sábado anterior como parte de las actividades conmemorativas al “Día Mundial de la Diabetes Mellitus” que se celebra hoy miércoles 14 de noviembre, dio a conocer Dora Olivia Piña Rico, directora de la Asociación Mexicana de Diabetes en la ciudad. El muestreo fue realizado por las niñas, niños y adolescentes que forman parte de dicha asociación, que presiden María Magdalena Mena y Guillermo Garza Martínez.“Los resultados fueron muy alarmantes; en la población de todas las edades detectamos altos niveles de glucosa, desde niños de seis años y sus padres, que lo desconocían”, precisó la especialista.En la toma de glicemias participaron 373 personas, de las cuales 139 se encontraron en el rango de 70 a 100 mg/dl, es decir, el 37 por ciento; 143 (38%) presentaron niveles de 101 a 125 mg/dl y el 24 por ciento (91 personas) dieron más de 126 miligramos por decilitro.El escenario en la frontera es poco favorable. Datos del Observatorio Mexicano de Enfermedades Crónicas indican que en Ciudad Juárez hay ocho mil 881 pacientes con diabetes mellitus tipo II y sólo el 32 por ciento se encuentra con una hemoglobina glucosada, lo que se traduce como un descontrol importante, con una tendencia a desarrollar complicaciones como retinopatía diabética, neuropatía diabética y nefropatía diabética.Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico en la Zona Norte, dijo que la prevención y control de la enfermedad está en manos de cada persona, por lo que es importante asumir una mayor responsabilidad en el cuidado del cuerpo.“En nuestras manos está evitar la diabetes tipo 2, llevamos estilos de vida que no son saludables, la ingesta de bebidas endulzadas es un ejemplo, México es el principal consumidor y no son casualidad estos índices; tomamos demasiadas bebidas endulzadas”, agregó.Roberto Quiroz Sáenz, epidemiólogo adscrito al Hospital General de Zona No 6 del IMSS, planteó que la gravedad de esta enfermedad produce muchas complicaciones que deterioran enormemente la calidad de vida y muchas muertes directas, pero también decesos indirectos por causas asociadas, como infartos agudos al miocardio, enfermedades renales, hemorragias cerebrales y otras.La elevación de la glucosa en la sangre. Cuando la glucosa o el azúcar están muy elevadas se eliminan por la orina de manera frecuente, la persona tiene mucha sed, mucha hambre, pérdida de peso y visión borrosa.Cuando no se normalizan los síntomas y además se agrava el descontrol del azúcar o la glucosa, entonces se agregan síntomas secundarios a la deshidratación, como pulso acelerado, palpitaciones, sequedad extrema de la boca, baja presión arterial y estado de confusión, por lo que estos síntomas con cifras de azúcar en ayuno mayores de 250 a 300 mg/dL, deben ser atendidos por un médico.Fuente: Asociación Mexicana de Diabetes en la ciudad.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.