Se quejan cubanos de intento de desalojo

Ciudad Juárez- Los migrantes cubanos que todavía permanecen en el puente internacional Zaragoza, se quejaron de que las autoridades intentaron desalojarlos por la fuerza, el pasado lunes.Los oficiales que no se identificaron y traían uniforme azul, les dijeron a las mujeres, que se negaron a abandonar el puente, que llevarían personal femenino para desalojarlos.También comentaron que desconocen al personal que acude a platicar con ellos, pues no se identifican y no muestran la dependencia o corporación a la que pertenecen.Yanise Gutiérrez, migrante cubana, comentó que prefieren tirarse del puente que moverse del lugar en el que han permanecido desde el pasado jueves.Agregó que el Gobierno mexicano es quien les ha bloqueado la pasada y no les han dado opciones para cruzar a Estados Unidos.“Sentimos miedo, porque anoche fue lo más grande de la vida, la gente pasaba y les decía que no nos hicieran daño cuando vieron a la Federal aquí”, manifestó Gutiérrez.Odranier Raspal, también cubano, dijo que está en las manos del Gobierno mexicano que ellos pasen, porque fueron las autoridades de este país quienes pactaron con autoridades estadounidenses la distribución de la entrada por los puentes.“El Gobierno pretende que nosotros nos vayamos a un refugio donde hay 300 migrantes, entonces, nosotros seríamos los últimos, por eso nosotros nos encontramos en esta posición”, comentó Odranier Raspal.“Nosotros vamos a permanecer aquí, así nieve o nos dé una pulmonía; yo no pienso moverme y ninguno de los otros”, agregó Raspal.Raspal mencionó que ya se les ofreció anotarse en una lista, pero que ingresarían después de las personas que ya están refugiadas en la Casa del Migrante, por ese motivo no accedieron a esa petición.Los migrantes dijeron que una forma de ayudarles sería que les permitieran entraran a Estados Unidos por un grupos de personas de ambos puentes. Hasta el momento, son 14 cubanos y dos hondureños los que permanecen en el puente Zaragoza desde hace 6 días. (Verónica Domínguez)

