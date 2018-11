Chihuahua, sin recursos adicionales para migrantes

Ciudad Juárez- A pesar de que están promoviendo a Chihuahua como un estado santuario, ninguna de las autoridades de los tres niveles de Gobierno ha destinado una partida especial para atender a los cientos de migrantes que han llegado a la frontera en las últimas semanas.Ha sido desde la campaña de Donald Trump que representantes populares manifestaron su preocupación por el arribo de una ola de indocumentados a la frontera y que se anunciaron estrategias conjuntas para recibirlos.Aun así, y ante la llegada de expatriados de Centroamérica y otros países, los gastos destinados por las tres esferas gubernamentales no han sido significativos.Uno de los proyectos que se mantienen atorados por falta de recursos es la adecuación de un edificio en el Centro de la ciudad para alojarlos mientras resuelven su situación migratoria.Desde finales de 2016, de acuerdo con archivos periodísticos, Gobierno del Estado anunció que invertiría 6 millones de pesos para remodelar el inmueble ubicado a un costado del puente Paso del Norte, pero hasta hoy no se han bajado los recursos.Mario Dena, representante del gobernador en Juárez, dijo que la Secretaría de Hacienda no dispuso los recursos que se solicitaron para ese proyecto, al que apenas se destinaron 500 mil pesos para gastos de mantenimiento.Debido a ello, el fin de semana cerca de 180 migrantes plantados en ese cruce internacional fueron removidos a la Casa del Migrante, ubicada al sur de la ciudad.“El gobernador ha declarado que somos solidarios y vamos a ser incluso estado santuario”, dijo. Sin embargo, aclaró: “Un estado santuario es un decir”.“En Estados Unidos se usa el término para cuando un alcalde de una ciudad decide que se va a proteger a los inmigrantes, opuesto a otras que no sólo no los protegen, sino los entregan”, agregó.Precisó que en el caso de Chihuahua, el término “estado santuario” se usa para ofrecer la hospitalidad que el gobierno está dando para que los migrantes estén protegidos.“No se tiene que hacer una partida especial, estamos en un proyecto para hacer un censo de todas las capacidades que tenemos y lo que podría faltar en cuanto a atención médica, albergues, alimentación, de apoyos para que les dé su estancia legal en el país”, expuso.Otras autoridades como el Municipio, se han limitado a gestionar albergues para su alojamiento, y darles apoyo a través de Protección Civil.

