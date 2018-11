Ante despidos, crean sindicato en Ichisal

Ciudad Juárez— Los despidos de médicos y personal de confianza del Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal), ordenados por el gobernador del estado Javier Corral Jurado como estrategia para optimizar recursos económicos, motivó la creación de un nuevo sindicato.“Nosotros estamos en sintonía de dialogar, ver de qué manera se puede solucionar la falta de personal y los despidos porque dinero sí tiene el Estado y la prueba está en que están abriendo un canal de televisión, nos pusieron megapantallas afuera del Hospital de la Mujer y están comprando equipo que sigue guardado en las bodegas; no vemos insuficiencia de recursos, vemos la necesidad de agremiarnos para defendernos”, dijo el doctor Rubén Meza, uno de los líderes.La organización laboral aglutina, de momento, a más de 230 empleados del Ichisal en esta ciudad, entre médicos, enfermeras y empleados.El grupo presentó desde el 23 de octubre ante la Junta de Conciliación y Arbitraje la solicitud de registro.El movimiento surge como una respuesta al estado de indefensión en que presuntamente se encuentra el personal médico que labora en el Ichisal que han sido despedidos, pese a la necesidad de los profesionistas que enfrentan los hospitales en Juárez, dijo Meza.La organización sindical pretende la mejora de las condiciones de trabajo de todos los empleados, dijo el médico.Explicó que ya existe un sindicato, sin embargo, este no es representativo de todo el personal, por lo que decidieron constituir la nueva organización laboral.“Este sindicato surge a partir de que los médicos no han encontrado solución al hecho de que empezaron a ser despedidos, ahí vimos la urgencia de estar conformados como organización”, dijo el entrevistado, quien preciso que el ultimo despido fue el pasado 27 de octubre contra personal de limpieza y la secretaria del Departamento de Enseñanza.El médico que encabeza el movimiento sindical dijo que en el discurso oficial, el Gobierno del Estado carece de recursos y por eso hizo un ajuste y recortaron varias plazas.“Nosotros estamos en sintonía de dialogar, ver de qué manera se puede solucionar la falta de personal y los despidos porque dinero sí tiene el Estado y la prueba está en que están abriendo un canal de televisión, nos pusieron megapantallas afuera del Hospital de la Mujer y están comprando equipo que sigue guardado en las bodegas; no vemos insuficiencia de recursos vemos la necesidad de agremiarnos para defendernos”, argumentó.Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico en la Zona Norte, aseguró que ha sido mínimo el número de doctores que han sido despedidos, al afirmar que las liquidaciones para reducir la nómina han sido en el área administrativa.El médico no proporcionó datos exactos del personal liquidado en lo que va de la presente administración estatal.

