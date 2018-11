Detienen a estadounidense por violencia familiar

Ciudad Juárez— Un estadounidense que presuntamente cometió el delito de violencia familiar fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y ayer quedó a disposición de un Tribunal de Control, ante quien denunció que los policías no le dieron a conocer sus derechos porque él no habla español y los oficiales no dominan el inglés.El detenido Timothy Justin Tirado solicitó al Tribunal que su arresto sea notificado al Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez.Ayer Justin fue trasladado a la tercera sala de la “Ciudad Judicial” a disposición de la jueza Nancy Cristina Reyes Esquivel para que un agente del Ministerio Público (MP) expusiera cómo fue detenido y solicitara que se analizara si fue legal o no la detención.El abogado defensor expuso que por ley los agentes deben darle a conocer sus derechos a todos los detenidos al momento en que oficializan el arresto y en caso de tratarse de una persona que no domine el español deben auxiliarse de un perito. Pero en este caso no ocurrió así. Por lo que consideró que se violaron los derechos humanos del extranjero.Casi al finalizar su intervención el litigante le hizo dos preguntas a Justin, la primera fue que si él dio autorización para una revisión en su persona y si los agentes le hablaron en inglés, en ambos casos contestó que no.El fiscal se defendió aseverando que el agente Ever Daniel Escobedo le leyó los derechos a Justin en inglés.Después de un receso la jueza declaró legal la detención, al darle la razón al agente del MP. Luego escuchó la formulación de cargos y los datos de prueba en contra del estadounidense y al final le impuso como medidas cautelares la obligación de acudir a firmar ante el personal del Instituto de Servicios Previos al Juicio (ISPJ) la prohibición de acercarse y de comunicarse con la víctima y dejar la vivienda conyugal.aunque el fiscal pidió la prisión preventiva al considerar que el extranjero no tiene una casa propia en Ciudad Juárez, situación que Justin salvó al proporcionar el Tribunal el domicilio de un amigo.