Ciudad Juárez- Alrededor de 197 migrantes han pasado a Estados Unidos, según la lista que levantó la Cruz Roja Mexicana, informó Rogelio Pinal, titular de la oficina de Derechos Humanos.Durante los tres últimos días han podido cruzar 93 migrantes, una cantidad mayores que los 14 días anteriores cuando se empezaron a aglomerar las primeras personas en el puente Paso del Norte, indicó el titular de la dependencia.De acuerdo con Rogelio Pinal, el pasado viernes por la noche cruzaron 20 personas extranjeras, el sábado 36, el domingo 22 y el lunes 25 migrantes. Los 104 restantes ingresaron a partir de los últimos días de octubre hasta el pasado jueves.Blanca Rivera, administradora del albergue, comentó que hasta el mediodía de ayer se encontraban casi los 300 migrantes en el lugar, pero constantemente tienen que actualizar la lista para llevar un control.El pasado sábado la cifra oscilaba en la misma cantidad según datos proporcionados por el director de Casa del Migrante, el padre Javier Calvillo.Ayer, también ingresó un grupo de migrantes guatemaltecos, después del mediodía, pero aún no se había actualizado la lista debido a la constante llegada y salidas personas del lugar.Rogelio Pinal agregó que a los migrantes que se encuentran en el puente internacional Zaragoza ya acudió el grupo Beta y la oficina de Derechos Humanos para pedirles que se anoten en una lista para realizar el mismo procedimiento que en el puente Santa Fe, pero los migrantes de han negado a colaborar.Añadió que si al grupo de extranjeros que se encuentra en ese puente, no les corresponde a ellos desalojarlos.Rogelio Pinal enfatizó que los migrantes no quieren esperar en la lista porque prefieren esperar en el puente para entrar al vecino país más rápido.En ese punto de cruce permanecía un grupo de 20 migrantes, y 3 personas se retiraron por las inclemencias del clima a la Casa del Migrante.Al poniente de la ciudad, en la joroba del puente Paso del Norte, no se encontraron migrantes.

