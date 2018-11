Ciudad Juárez— Un hombre murió y un estudiante se encuentra grave y en riesgo de perder una pierna debido a un accidente vial, presuntamente ocasionado por agentes municipales.Los hechos ocurrieron cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) perseguían a las víctimas por haber cometido una falta administrativa, luego les cerraron el paso con dos patrullas y al parecer abrieron la puerta de una de las unidades para que el conductor de la motocicleta se estrellara.La persona lesionada, Manuel Gerardo Rubio Ledezma de 20 años y estudiante de enfermería, se encuentra internada en el área de terapia intensiva de un hospital local hasta donde acudieron varios policías de la SSPM para intimidarlo, a fin de que no los culpara del accidente.En el informe redactado por agentes de Tránsito se estableció que la presunta responsabilidad del accidente fue de los elementos de la SSPM, Rodrigo Javier Ventura y Guillermo Guardado González.En el parte elaborado por Tránsito, el documento número 134419, se señala que la patrulla de Seguridad Pública 542 y conducida por el policía Rodrigo Javier Ventura, circulaba por la avenida De Las Torres con dirección al norte y sobre el segundo carril y metros después del cruce con la calle Camino Viejo a la Rosita le cortó la preferencia de paso a una motocicleta Kawasaki.Con esta acción el servidor presuntamente provocó que la moto, que era guiada por Manuel Gerardo Rubio Ledezma, se impactara en la parte lateral media del lado derecho de esa patrulla.La motocicleta iba sobre el tercer carril de la avenida De Las Torres también con rumbo al norte.Después del primer impacto, la patrulla 522 y manejada por el agente Guillermo Guardado González chocó contra la moto, le pegó con la parte angular frontal e izquierda.Juan Manuel Rubio, padre de la persona que sobrevivió, dijo que su hijo no cometió ningún delito, sólo viajaba a exceso de velocidad cuando los policías le marcaron el alto. Dijo que no se detuvo por miedo.Con eso inició la persecución en la cual uno de los agentes, acusó, abrió intencionalmente la puerta de una de las patrullas y entre dos unidades le cerraron el paso. Además con una unidad oficial le dieron un empujón a la motocicleta para provocar que Manuel Gerardo perdiera el control y se impactara con la puerta abierta.“Según el croquis la unidad de atrás va por su derecha y golpea la moto, lo avienta contra la unidad que va a su izquierda, pero esta va un poco adelante y abre la puerta, en ese momento por la velocidad que lleva mi hijo estrella su moto contra la puerta de la camioneta de Seguridad Pública y al parecer por la mecánica y los daños en ese momento mi hijo se prensa la pierna izquierda contra el canto de la puerta que iba abierta. Mi hijo trae la pierna izquierda prácticamente destrozada”, denunció Rubio.Al caer Manuel Gerardo se golpeó la espalda y la mano derecha. Lo que provocó que la tercera vértebra lumbar quedara casi hecha pedazos, dijo Rubio. El acompañante, quien no ha sido identificado, murió al salir expulsado de la motocicleta.“Lo que yo quiero de las autoridades, de la Fiscalía estatal es que proceda y no permita la intromisión hacía mi hijo y a ninguna familiar. Reconozco que han sido profesionales y les pido que determinen la responsabilidad de quien resulte”, pidió Rubio.La Secretaría de Seguridad Pública no se ha manifestado respecto a la acusación.

