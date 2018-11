Ciudad Juárez— El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Chihuahua notificó a los jueces penales de Ciudad Juárez sobre la controversia constitucional interpuesta por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que busca suspender cualquier investigación que pudiera llevar a cabo la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua en contra de funcionarios federales.En el escrito recibido la semana pasada por los jueces del Distrito Judicial Bravos, con cabecera en Ciudad Juárez, se señala que el Poder Judicial del Estado de Chihuahua fue emplazado a la controversia constitucional 182/2018.Además a los jueces se les notificó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya otorgó la suspensión para que no se proceda penalmente en contra de los funcionarios del gabinete de Peña Nieto y ha requerido que se remita copia certificada de todos los actos reclamados en contra de los funcionarios federales.“En cumplimiento al oficio P268/2018 suscrito por el licenciado Oscar Alejandro Jasso Nevárez, secretario adscrito a la presidencia del TSJ, le remito copia de los oficios 33633/2018 y 33628/2018 del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, que actúa en auxilio de las labores de la SCJN”, se lee en el documento recibido por los resolutores.El oficio está firmado por Juan Carlos Armendáriz Delgado, director de Gestión Judicial del Poder Judicial de Chihuahua.En el ‘blindaje’ solicitado por Peña Nieto se argumenta que existe un agravio a las esferas de competencia en caso de que el Gobierno de Chihuahua, encabezado por el panista Javier Corral Jurado, investigue a los colaboradores del presidente de la república.“Los funcionarios federales no pueden ser sujetos a procesos penales del orden local por conductas realizadas en el ejercicio de sus competencias y la aplicación de leyes federales”, se reclama en la controversia constitucional.Se establece que de no otorgarse la protección de la SCJN se estaría procesando a funcionarios federales por autoridades que carecen de jurisdicción para hacerlo.Además que se impediría el ejercicio de competencias del orden federal y la aplicación de leyes federales y los procesos y juicios se dejarían sin materia a la controversia constitucional.En el recurso presentado el pasado 11 de octubre por el consejero jurídico de Peña Nieto, se pide a la FGE de Chihuahua que suspenda las investigaciones, averiguaciones, carpetas de investigación, solicitudes de información, órdenes de investigación y solicitudes de colaboración en las que se mencionen o relacionen a actuales o anteriores funcionarios públicos federales, que tengan relación directa o indirectamente con el ejercicio de sus funciones.También se requiere que se detenga la emisión de citatorios y que se cancele la emisión de órdenes de detención.Durante la “Operación Justicia para Chihuahua” se han dictado sentencias condenatorias en contra del exalcalde de Chihuahua Javier Garfio Pacheco, el exdiputado Fernando Reyes, el empresario Iván Eli Sánchez y Martha Patricia Banderas, exadministradora de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua.También contra Érick Manuel Hernández Aguilar, exrepresentante de Programas de Inversión de Hacienda; María Guadalupe Medina Aragón, excontadora de César Duarte; Ricardo Yáñez Bustillos, exsecretario de Educación, Cultura y Deporte; Karla Areli Jurado Bafidis, exdirectora de Administración de la SECYD, y Germain Lezama Cervantes, representante legal de la empresa poblana “Kepler Soluciones Integrales”.Además, hay otros 15 duartistas sujetos a proceso penal, entre ellos Jesús Manuel Esparza, Gerardo Villegas Madriles, Enrique Antonio Tarín, Jaime Agustín Fong Ríos, Sergio Medina Ibarra, Pedro Mauli, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez y Jesús Manuel Luna Luna.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.