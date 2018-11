Especial: La ciudad de las fosas clandestinas

Ciudad Juáre— Ciudad Juárez es el tercer municipio del país con la mayor cantidad de fosas clandestinas durante la década 2006-2016, al ser detectadas 58 sepulturas ilegales donde inhumaron 143 cadáveres de hombres y mujeres, de acuerdo con el resultado de la investigación nacional realizada por un equipo periodístico con datos oficiales.Revela además que Chihuahua se encuentra en el cuarto lugar de estados con más fosas al ser ubicadas 194, de las cuales fueron rescatados 391 cuerpos inhumados.Los municipios donde se localizaron más fosas durante esa década son: Juárez (58), Cuauhtémoc, 21, Ascensión 20 y 12 en Chihuahua capital.Esta investigación, que inició año y medio atrás por un equipo de periodistas independientes, y que a medio camino encontró respaldo financiero y editorial de Quinto Elemento Lab, revela que prácticamente en todo el país se han encontrado casi 2 mil fosas clandestinas entre 2006 y 2016, a un ritmo de vértigo: una fosa cada dos días, en uno de cada siete municipios de México.Fueron, al menos, mil 978 entierros clandestinos en 24 estados del país. Esta cifra supera por mucho la información dada por el gobierno mexicano hasta hoy.Este es el más exhaustivo conteo y mapeo de fosas clandestinas que se ha hecho hasta hoy en una investigación periodística encabezada por Mago Torres, Alejandra Guillen y Marcela Turati.Los datos oficiales indican que las fiscalías recuperaron de estos hoyos 2 mil 884 cuerpos, 324 cráneos, 217 osamentas, 799 restos óseos y miles de restos y fragmentos de huesos que corresponden a un número aún no determinado de individuos.Del total de cuerpos y restos, en todos estos años, y de todas estas fosas, sólo mil 738 de las víctimas han sido identificadas, según documenta la investigación periodística hecha a partir de doscientas solicitudes de acceso a la información a las autoridades de cada uno de los 32 estados como se puede ver en el mapa digital. La visualización de datos fue realizada por David Eads.El mapa que agrupa la información encontrada, también clasifica de manera diferenciada, y en espacios separados, ambas fuentes de información, la proporcionada por fiscalías locales y por la PGR.En esta frontera, punto estratégico para el trasiego de drogas a Estados Unidos y con una fuerte presencia de grupos delictivos, el hallazgo de cuerpos inhumados ilegalmente en las extensas zonas desérticas que rodean la ciudad o en los patios de propiedades privadas, datan desde los años 90.Desde entonces familiares de personas desaparecidas empezaron a organizarse para la búsqueda de sus seres queridos, ante la nula respuesta de las autoridades investigadoras.“Los desaparecidos son la cifra oculta de la violencia. Por eso es que muchas entidades federativas no se abocan a la búsqueda de fosas ilegales”, explica el fiscal general César Augusto Peniche Espejel.Plantea que el descubrimiento de una fosa implica el cumplimiento de muchos protocolos, tanto para la recuperación del cuerpo como para su identificación y su posterior entrega o inhumación.“Son pocos, muy pocos los estados que estamos asumiendo como prioridad la búsqueda de fosas y la recuperación de cuerpos”, refiere.La investigación periodística elaborada como parte del proyecto Adondevanlosdesaparecidos.org establece que el hallazgo de fosas clandestinas en México creció a niveles de catástrofe, si se toma en cuenta que el año 2006 fueron descubiertas sólo 2 fosas, y que en los años siguientes subió a varios cientos el número de ellas.En 2007 el número de escondites de cuerpos descubiertos bajo tierra trepó a diez, extendidos en cinco estados.En 2010 la cifra anual ya era de 105 fosas en 14 entidades; en 2011 fue en 20 estados y saltó a 375, equivalente en promedio a una por día.A partir de 2012 los hallazgos de entierros clandestinos, por año, no han bajado de 245.Las inhumaciones ilegales se convirtieron en uno de los sellos de agua de los dos sexenios, al grado de que en uno de cada siete municipios mexicanos personas criminales cavaron hoyos en la tierra para ocultar los cadáveres de sus víctimas y, en algunos casos, también quemarlos, explican las periodistas.En por lo menos 372 municipios de México hubo personas que desaparecieron a sus víctimas de esta manera.Esta cifra inédita de casi 2 mil fosas en 11 años está sustentada en las respuestas que proporcionaron las fiscalías de 24 estados a las solicitudes de acceso a información pública que realizamos.Aun cuando estos datos superan todas las cifras dadas antes por cualquier autoridad, la información todavía está incompleta.Ocho estados no están incluidos en el mapeo porque respondieron que en esos 11 años no encontraron fosas: Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Querétaro y Yucatán.Sin embargo, Yucatán es el único estado donde nadie –ni la fiscalía local, la PGR, la CNDH o la prensa– había registrado hasta esa fecha el hallazgo de algún entierro clandestino.La sistematización de los datos oficiales obtenidos en esta investigación revela que en esos 11 años entre los principales sitios de la muerte en México está un municipio de Veracruz, con 125 fosas en la que se localizaron 290 cráneos.El lugar exacto se llama Colinas de Santa Fe: ahí se han encontrado 22 mil 79 restos óseos de los que la autoridad aún no reporta a cuántas personas corresponden, y donde continúan las labores de desenterramiento.El otro sitio está en el municipio de San Fernando, a hora y media de la frontera con Texas, en Tamaulipas, donde, en dos años registraron 139 fosas con 190 cuerpos y restos óseos.Desde 2008, año con año, Ciudad Juárez aparece en esta estadística macabra. La sumatoria de fosas –sin contar los municipios del valle circundante– da 58.En tanto, Acapulco a partir de 2010 no ha faltado ningún año en la lista: esa ciudad-puerto de 2006 a 2016 acumuló 108 fosas.El municipio donde más cuerpos fueron extraídos en un año fue Durango, con 350, en 2011. Y Durango es también el estado donde más cuerpos han sido encontrados en fosas: 460 en 7 años.Nuevo León alcanza un número mayor por ser el único estado que detalla cuántos restos óseos recuperados corresponden a cuántas personas, por lo que sus registros mencionan que recuperó los restos óseos de 475 personas y 119 cadáveres. Es decir, 594 víctimas que estaban ocultas en fosas clandestinas.Veracruz, en tanto, informa que exhumó 222 cuerpos, 293 cráneos y 157 restos óseos que sumados corresponderían a 672 personas.Los estados que encabezan el número de fosas exhumadas en el lapso estudiado son: Veracruz (con 332), Tamaulipas (280), Guerrero (216), Chihuahua (194), Sinaloa (139), Zacatecas (138), Jalisco (137), Nuevo León (114), Sonora (86), Michoacán (76), San Luis Potosí (65).Morelos fue el único estado que mantuvo en secreto las fechas del hallazgo de sus 21 fosas, omitió mencionar en su lista las fosas de Tetelcingo, creadas por la propia fiscalía para enviar cuerpos que deberían haber ido a fosa común, pero enterradas ahí de manera clandestina hasta 2016, cuando las familias de víctimas descubrieron su existencia.Los estados donde fueron descubiertos más cadáveres en fosas son: Durango (con 497 cuerpos); Chihuahua (391); Tamaulipas (336); Guerrero (325); Veracruz (222); Jalisco (214); Sinaloa (176); Michoacán (132); Nuevo León (119); Sonora (96); Zacatecas (81).En 18 de los 24 estados hay registro de fosas en los municipios de las ciudades capitales. Estos son: Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Quintana Roo y Zacatecas.1,978Hallazgo total de fosas2,884Hallazgo total de cuerpos1,381Número de cuerpos identificados372Número total de municipios con fosas2,458Municipios en el paísEstado Total fosasVeracruz 332Tamaulipas 280Guerrero 216Chihuahua 194Sinaloa 139Zacatecas 138Jalisco 137Nuevo León 114Sonora 86Michoacán 76San Luis Potosí 65Colima 39Coahuila 36Durango 26Nayarit 22Morelos 21B. California Sur 15Oaxaca 13Campeche 7Estado de México 7Tabasco 7Quintana Roo 3Tlaxcala 3Aguascalientes 2*Colaboraron con información para este texto Juan Solís, Gilberto Lastra, Aranzazú Ayala, Paloma Robles, Mayra Torres y Erika Lozano.Este reportaje es parte del proyecto Adondevanlosdesaparecidos.org, sitio de investigación sobre las lógicas de la desaparición en México, y recibió apoyo editorial y fondos de Quinto Elemento Lab.

