Migrantes se resisten a desalojo de puente

Ciudad Juárez- Apesar del marcado descenso de la temperatura, la mayoría de los migrantes que se encuentran en el puente Zaragoza rechazaron anoche ser trasladados a la Casa del Migrante, ya que argumentaron que de un momento a otro serán llamados por las autoridades migratorias de los Estados Unidos ante quienes solicitarán asilo político.Algunos de los migrantes amenazaron con lanzarse de lo alto del puente si eran desalojados, informó Rogelio Pinal Castellanos, director de Derechos Humanos del Municipio, quien agregó que en todo momento se les hizo saber que ellos estaban ahí para salvarles le vida ya que la temperatura descendería aun más.Elementos de la Policía Municipal, Policía Federal, Protección Civil y de Derechos Humanos del Municipio dialogaron con el grupo de migrantes de origen cubano y tres de Michoacán, pero sólo seis de ellos aceptaron el traslado al refugio.La temperatura marcaba a las 8:30 de la noche 4 grados Centígrados (25 grados Fahrenheit). Sin embargo, el reporte señalaba que durante la madrugada descendería más, y que con el viento la sensación térmica sería de uno o dos grados bajo cero.Efrén Matamoros Barraza, director de Protección Civil del Municipio, informó que estarán atentos de la salud de los migrantes e incluso dejaron una ambulancia para que los paramédicos estén atentos de la salud de los migrantes.“Se hizo la lucha con todos ellos e incluso hasta Seguridad Pública ofreció el apoyo para trasladarlos a la Casa del Migrante, pero no pudimos en forma de diálogo convencerlos. Vamos a respetar su decisión y desde luego vamos a estar muy pendientes toda la noche con la ambulancia para que constantemente les estén dando vueltas”, expresó.Dijo que la mayoría de los migrantes decidieron quedarse en la mitad del puente y se les aviso que si alguna persona se sentía mal acudiera a la ambulancia para ser atendido para que no pase absolutamente nada.“Argumentaron que tienen la promesa de que se les va pasar ya para el otro lado de la frontera, por lo que esperamos que nada mas una noche pasen aquí y el día de mañana ya no los tengamos por acá”, expresó Matamoros.Pinal Castellanos informó que como representante de Derechos Humanos del Municipio les ofreció el apoyo para el traslado a la Casa del Migrante, como lo ha indicado el presidente, Armando Cabada Alvídrez, para que no peligrara su vida por las temperatura bajo cero, sin embargo, rechazaron el ofrecimiento.“Algunos de los migrantes amenazaron con que se iban a lanzar del puente, si los llevamos a la fuerza, pero les dijimos que estábamos ahí para salvarles la vida”, expresó.Señaló que se quedaron 14 personas y de los demás unos aceptaron ir a la Casa del Migrante, otros se fueron por su lado y una mujer con sus dos niños dijo que ella mejor se regresaba a Michoacán.

