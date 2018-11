Realizan charreada para ayudar a enferma

Ciudad Juárez— Hace dos años, Gabriela Gutiérrez Martínez, de 57 años de edad, fue detectada con policitemia vera, una especie de cáncer en la médula ósea que provoca un incremento anormal de los glóbulos rojos.La enfermedad, contrario a la leucemia (aumento de glóbulos blancos), no tiene una cura ni tratamiento específico.Ayer en un intento por recaudar fondos para sus quimioterapias y medicamentos, sus familiares llevaron a cabo una charreada especial, pues apenas el sábado regresó de la Ciudad de México, donde le realizaron una tomografía computarizada del corazón y otros estudios que costaron cientos de miles de pesos.“Esto surgió como una bendición de Dios, porque ni siquiera lo esperé, ni lo pedí”, expresó “Gaby”, como es llamada con cariño por sus familiares y amigos. (Abril Salgado)Actualmente y desde hace 15 años se dedica a dar talleres, pláticas y conferencias motivacionales para mujeres, basada en experiencias de abuso sexual, agresiones y maltrato en su matrimonio y tras atención psicológica fue invitada para ir a casas de niñas y refugios de mujeres con esta situación.“Fui una mujer gris con una vida muy austera; histérica, miedosa, sin estudios. He terminado a lo largo de estos 15 años en la empresa donde yo empecé a trabajar por primera vez, no sabía ni prender ni apagar una computadora, nunca había trabajado, ahorita soy la directora general”, expuso.Gutiérrez mencionó que la finalidad de sus pláticas es hacer ver a las mujeres que tienen una valía, son grandes, hermosas, no importa la edad, físico, apariencia ni estudios, sino que se pueden hacer las cosas, son valientes y ‘aventadas’.Narró que el padecimiento ha hecho crisis conforme avanza el tiempo, las infecciones de riñón, urinarias y daños en el corazón por la falta de oxígeno en el cuerpo, son cada vez más frecuentes. Tiene más de 17 fracturas, dos de cráneo, desprendimiento de retina en su ojo derecho, perdió un bebé y dos dientes, durante su vida matrimonial, pero eso sólo la motiva más para aprender a valorarse y amarse.“Hasta donde Dios quiera voy a luchar”, afirmó.El próximo 05 de diciembre también se llevará a cabo una plática especial por la escritora Mónica Venegas, en el salón Milán, de 6:00 a 8:00 de la noche, con un costo de 200 pesos, el monto recaudado será destinado a los tratamientos de Gutiérrez Martínez.

