Llaman a no confiar en los calentones

Ciudad Juárez— La Dirección Municipal de Protección Civil emitió una serie de recomendaciones para el correcto uso de calentones en días de bajas temperaturas como ayer.Es recomendable utilizar un regulador para conectar el calentón al cilindro de gas, verificar que la esprea sea la adecuada para gas natural o butano según sea el caso.Además hay que utilizar una manguera flexible de neopreno o líneas de cobre para calentones tradicionales.Efrén Matamoros, director de Protección Civil, indicó que en temporada de frío la dependencia busca que no ocurran accidentes por la inhalación de monóxido de carbono, el llamado “asesino silencioso”, precisamente porque puede causar la muerte.“Es importante mantener una ventana abierta entre 10 y 12 centímetros para que circule el aire y no dormir con los aparatos encendidos”, recomendó.Agregó que es mejor cubrirse con suficientes cobijas para dormir sin riesgos.Otro detalle importante es considerar que los cilindros de gas siempre deben estar colocados afuera de la vivienda y verificar que no tengan fugas, lo que evitará una eventual explosión.Asimismo, el funcionario solicitó a los juarenses que mantengan distancia considerable entre los calentones y las ventanas o muebles, medida que previene incendios.Otras recomendaciones son no usar la estufa para calentar la casa, no tener el bóiler o calentador de agua en el interior de la vivienda, no vaciar el tanque de gas para disminuir el riesgo de “flamazos”.Respecto a los síntomas por intoxicación, Matamoros comentó que pueden presentarse dolores de cabeza, mareos, debilidad, náuseas, vómito, frecuencia cardiaca acelerada, falta de aliento, convulsiones, paro cardiaco, visión borrosa, pérdida de audición, desorientación y fallos respiratorios.Es necesario mantener la calma en caso de presentar los síntomas y actuar de manera rápida.Se debe abandonar el área y respirar aire fresco inmediatamente, apagar la fuente de monóxido de carbono, llamar al número de emergencias 911. En caso de ver que una persona no está respirando, se debe iniciar resucitación cardiopulmonar.A su vez, si la ciudadanía alguna emergencia de este tipo puede comunicarse a la Estación Central de Bomberos a los números 737 08 86 y 737 0897.• Apagar el calentón antes de ir a dormir• Verificar que no existan fugas de gas o leña encendida• Mantener abierta una ventana entre 10 y 12 centímetros• Colocar los cilindros de gas afuera de la vivienda• No tener aparatos cerca de cortinas u objetos inflamables• Usar suficientes cobijas para dormir• Abrigarse y no respirar el aire helado al salir• En calentones de leña, colocar tiro de monóxido hacia afuera• De ser posible colocar un detector de humo• Ante riesgo o fuga evacuar la casa y llamar al 911